متقاضیان کارت سوخت المثنی به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه کنند

مراد حاصل مرادی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار داشت: افرادی که کارت سوخت خود را گم کرده اند و در حال حاضر فاقد کارت سوخت هستند با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+۱۰ با ارائه مدارک لازم طبق ضوابط جاری ثبت نام کنند.



وی افزود: برای ثبت تقاضای کارت سوخت جدید هیچ مبلغی از متقاضیان توسط شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی کرمانشاه بیان کرد: این اقدام به معنای سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت نیست و همشهریان به شایعاتی که در این خصوص وجود دارد توجه نکنند.

مرادی در ادامه از امکان بازیابی رمز کارت سوخت خبر داد و خاطر نشان کرد: این افراد نیاز به ثبت نام کارت المثنی ندارند.

وی اظهار داشت: کسانی که رمز کارت را فراموش کرده اند با مراجعه دفاتر پخش که در نواحی کرمانشاه،قصرشیرین، پاوه، سنقر، کنگاور و اسلام آباد مراجعه و با اعلام کد ملی خود رمز را دریافت کنند.