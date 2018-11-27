اشتغال پایدار ملاک فاز دوم تسهیلات اشتغالزایی در ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی صبح سه شنبه در در جلسه کارگروه اشتغال استان اظهار داشت: اشتغال پایدار یعنی اینکه فردجویای کار با اجرای این طرح توجیه دار صاحب یک شغل واقعی شود و همزمان بیمه وی نیز انجام گیرد.

وی گفت: در فاز دو تسهیلات اشتغال روستایی دیگر اشتباهات فاز اول پذیرفتنی نیست و نبایست صرفا به آمار و اعداد دلخوش کرد بلکه ملاک ما از اجرای این طرح ها فقط اشتغال پایدار است.

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: اگر تمام کارهای ما در امر سرمایه‌گذاری منتج به اشتغالزایی پایدار نشود یعنی هیچ کار خاصی انجام نداده ایم.

وی با اشاره به اینکه در فاز دو تسهیلات اشتغالزایی نبایست دقت را فدای سرعت کرد، گفت: بگذارید استان آخر بشویم اما آمارها واقعی باشد و منتج به اشتغالزایی واقعی شود.

وی تصریح کرد: طرح ها تا توجیه لازم را نداشته باشند، تا اشتغالزایی پایدار نداشته باشند و تا توسط دستگاه تخصصی و کارگروه تخصصی تایید نشده باشند به هیچ وجهی توسط بانک ها تایید نشوند.

استاندار ایلام گفت: در طرح های اشتغالزایی ملاک صرفا آمار و ارقام نیست بلکه اشتغال پایدار مد نظر است.