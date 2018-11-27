ترویج نماز در جامعه زمینه ساز کاهش معضلات و آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح روز سه شنبه در اجلاس استانی نماز با رویکرد نماز شناسی و شیوه دعوت به نماز در اراک، اظهار داشت: نماز به عنوان کلید ورود به فرهنگ معنوی و متعالی اسلام و دین مشخص شده و در نهایت موجب کاهش آسیب ها در جامعه می شود، بنابراین یکی از راه های ارتقای فرهنگ جامعه ترویج نماز است.

وی افزود: نماز به عنوان کلید ورود فرد و جامعه به فرهنگ معنوی و متعالی اسلام و دین مشخص شده است و هر کس بخواهد در حوزه دین و مذهب حرفی برای گفتن و کاری برای اقدام داشته باشد حتما از طریق دری که کلیدش نماز است بایستی وارد شود.

آقازاده خاطرنشان‌کرد: امام جماعت، حتما باید لذت برگزاری نماز به عنوان یک امر واجب و معنوی را کسب کند تا دیگر نمازگزاران که به او اقتدا کردند بتوانند از آن نماز جماعت لذت معنوی و وافر را ببرند.

استاندار مرکزی ادامه داد: اقامه نماز باید از نوجوانی و جوانی شروع شود، همانطور که در بسیاری از آموزه‌های دینی بر آن تاکید و گفته شده که هر حرکت ما در نوجوانی می‌تواند تاثیرات خود را در طول زندگی ما بگذارد و هم چنین در جامعه نمود داشته باشد.

آقازاده خاطرنشان کرد: البته به نوجوانان باید این امر را به نحوی بیاموزیم که نوجوان بتواند لذّت معنوی نماز را به درستی درک و حس کند و همین روش موجب تشویق نوجوان نسبت به انجام فریضه نماز می شود.

استاندار مرکزی بیان داشت: اگر پدران و مادران بتواند این فضا را برای فرزندانشان ایجاد کنند، بدانند که این فرزندان در واقع از نظر دوری از آسیب های اجتماعی تضمین شده اند.

وی با اشاره به اینکه نماز می تواند بشریت را از آسیب هایی که در کمین وی است مصون بدارد، بیان داشت: نماز اول وقت همراه با خضوع و خشوع در مقابل خالق، می تواند آرام بخش قلب ها باشد و نماز می تواند زمینه ای برای انجام فرایض دیگر دینی فراهم کند.