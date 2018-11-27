تشکیل۳کارگروه فضای مجازی رسانه های مکتوب وعام برای مقابله با دشمن

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری شورای اداری و جلسه ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی جنوب شرق استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دشمنان برای چهلمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نقشه های زیادی کشیده اند و در پی کاهش اعتماد مردم هستند.

لطفی در ادامه با بیان اینکه دشمنان با این جنگ روانی و رسانه ای می خواهند بر اتحاد و انسجام مردم ایران ضربه وارد کنند گفت: از این منظر چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به مثابه مدیریت جنگ با الهام از حضور در سنگر دفاع مقدس تشکیل شده است و همه تلاش مسئولین و دست اندرکاران این است که توطئه های دشمن را آشکار سازی و خنثی کنند.

وی با اشاره به اینکه از یکسال قبل که ستاد برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شکل گرفت اگاهی بخشی و روشنگری و بصیرت افزایی در دستور کار قرار گرفته است افزود: در این ستاد دستاوردهای انقلاب اسلامی و کارنامه چهل ساله نظام مقدس احصا و پاسخ به شبهات به صورت منطقی انجام می شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشریح اقدامات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برابر تبلیغات و جنگ روانی دشمن در فضاهای مجازی گفت: نظام سلطه با استخدام خائنین فراری از ایران ومنافقین و سلطنت طلبان و افزایش صدها شبکه فارسی زبان به دنبال القا یاس و ناامیدی و سیاهنمایی و تزلزل نظام دینی هستند و برای این اقدامات ۳ کارگروه اختصاص داده ایم که شامل شبکه مجازی، رسانه مکتوب و رسانه عام است که این ستادها که تولیداتی دارند که توسط آنان پوشش داده شده و بصیرت افزایی و روشنگری در کارآمدی نظام دینی در عمل به اثبات خواهد رسید لذا این ستادها با تبیین این دستاوردها با دیانت و روحیه انقلابی دین خود را ادا خواهند کرد.