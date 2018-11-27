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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۳۶

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مطرح کرد؛

تشکیل۳کارگروه فضای مجازی رسانه های مکتوب وعام برای مقابله با دشمن

تشکیل۳کارگروه فضای مجازی رسانه های مکتوب وعام برای مقابله با دشمن

ورامین- قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: ۳ کارگروه فضای مجازی رسانه های مکتوب و عام برای مقابله با توطئه های دشمن تشکیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه برگزاری شورای اداری و جلسه ستاد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی جنوب شرق استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: دشمنان برای چهلمین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی ایران نقشه های زیادی کشیده اند و در پی کاهش اعتماد مردم هستند.

لطفی در ادامه با بیان اینکه دشمنان با این جنگ روانی و رسانه ای می خواهند بر اتحاد و انسجام مردم ایران ضربه وارد کنند گفت: از این منظر چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به مثابه مدیریت جنگ با الهام از حضور در سنگر دفاع مقدس تشکیل شده است و همه تلاش مسئولین و دست اندرکاران این است که توطئه های دشمن را آشکار سازی و خنثی کنند.

وی با اشاره به اینکه از یکسال قبل که ستاد برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی شکل گرفت اگاهی بخشی و روشنگری و بصیرت افزایی در دستور کار قرار گرفته است افزود: در این ستاد دستاوردهای انقلاب اسلامی و کارنامه چهل ساله نظام مقدس احصا و پاسخ به شبهات به صورت منطقی انجام می شود.

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشریح اقدامات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در برابر تبلیغات و جنگ روانی دشمن در فضاهای مجازی گفت: نظام سلطه با استخدام خائنین فراری از ایران ومنافقین و سلطنت طلبان و افزایش صدها شبکه فارسی زبان به دنبال القا یاس و ناامیدی و سیاهنمایی و تزلزل نظام دینی هستند و برای این اقدامات ۳ کارگروه اختصاص داده ایم که شامل شبکه مجازی، رسانه مکتوب و رسانه عام است که این ستادها که تولیداتی دارند که توسط آنان پوشش داده شده و بصیرت افزایی و روشنگری در کارآمدی نظام دینی در عمل به اثبات خواهد رسید لذا این ستادها با تبیین این دستاوردها با دیانت و روحیه انقلابی دین خود را ادا خواهند کرد.

کد مطلب 4469334

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