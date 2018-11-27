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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۴۵

در نمایشگاه هوایی کیش انجام گرفت؛

مانور جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش در آسمان خلیج فارس

مانور جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش در آسمان خلیج فارس

نیروی هوایی ارتش در اولین روز از نمایشگاه هوایی بین‌المللی کیش با جنگده‌های صاعقه، اف۴ و اف۱۴ با پرواز بر آسمان خلیج فارس آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز از نمایشگاه هوایی بین المللی کیش تیز پروازان نیروی هوایی ارتش با مانور هوایی اقتدار خود را به نمایش گذاشتند.

تیز پروازان نیروی هوایی ارتش با دو فروند هواپیمای جنگنده صاعقه، سه فروند اف۴، دو فروند اف ۱۴ و یک فروند هواپیمای آموزشی پی سی۷ اقدام به اجرای نمایش هوایی در آسمان خلیج فارس کردند و اقتدار و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند.

در ادامه یک فروند هواپیمای سی ۱۳۰ ضمن اجرای نمایش هوایی در ارتفاع پست اقدام به بارریزی کرد.

گفتنی است، در این نمایشگاه هوایی که مهمترین رویداد در صنعت هوایی و فضایی در کشور و منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود، شرکت‌های داخلی و خارجی در حوزه هوانوردی نظامی و غیرنظامی آخرین دستاوردها و تجهیزات صنایع هوایی و هوافضا را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده و به ارائه دستاوردهای خود می‌پردازند.

کد مطلب 4469353

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