پذیرش بیش از ۶۰۰ نفر در تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، تمامی پذیرفته نشدگان چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی می توانند در مرحله تکمیل ظرفیت این آزمون شرکت کنند.

بر اساس جدول منتشر شده در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی تعداد ۶۳۴ نفر برای رشته های بیماری های داخلی، بیماریهای عفونی و گرمسیری، بیهوشی، پزشکی خانواده، پزشکی قانونی، جراحی عمومی، طب اورژانس و کودکان پذیرفته می شوند.

دانشگاه های علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، اراک، اهواز، ایران، کرمانشاه، بندرعباس، شهید بهشتی، بیرجند، تبریز، زاهدان، زنجان، شهرکرد، شیراز، قزوین، کرمان، گیلان، همدان، یزد، لرستان، کردستان، یاسوج، اردبیل، گلستان، البرز، شاهرود، قم، بابل، تهران، جهرم، رفسنجان، ارتش، سمنان، کاشان، مازندران، بوشهر، مشهد، ایلام، زابل در این مرحله پذیرش دستیار دارند.

داوطلبان آزمون دستیاری که در این آزمون پذیرفته نشده اند می توانند تا ۸ آذرماه ۹۷ با توجه به ضوابط اعلام شده در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.

ظرفیت های اعلام شده جهت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به دو گروه تقسیم می شوند. متقاضیان مرد که در مرحله اصلی حائز شرایط استفاده از مزایای پذیرش به صورت بورسیه بوده اند، مجاز هستند با رعایت سایر مقررات در ظرفیت های اختصاصی مورد پذیرش قرار گیرند.

اولویت پذیرش در ظرفیت اعلام شده رشته تخصصی طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به ترتیب اول کادر نیروهای مسلح (به استثنای سپاه پاسدان انقلاب اسلامی) و دوم سایر افراد واجد شرایط پذیرش در مرحله تکمیل ظرفیت هستند.

ظرفیت پزشکی قانونی صرفا به افراد دارای شرایط پذیرش به صورت بورسیه از سوی سازمان ذیربط تعلق خواهد گرفت.

شرایط پذیرش پزشکی قانونی عبارتند از: سن زیر ۴۰ سال، واجد شرایط عمومی استخدام دستگاه های دولتی باشند، تعهد خدمت به مدت ۳ برابر مدت تحصیل به سازمان بسپارند، خدمت ایشان در محل و استانهای مورد نیاز استان خواهد بود.

افراد از بدو تحصیل به استخدام پیمانی سازمان پزشکی قانونی درخواهند آمد.

سه برابر ظرفیت جهت مصاحبه علمی تخصصی به سازمان معرفی و افراد واجد شرایط پس از انجام مراحل گزینش قوه قضائیه مجاز به طی دوره شناخته می شوند.

مستخدمین سایر سازمانها و نهادها به استثنای سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز به پذیرش شناخته نمی شوند.

ظرفیت پذیرش به صورت بورسیه سپاه پاسداران در رشته های بیماری های داخلی، بیهوشی، طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۱۲ نفر و ظرفیت پذیرش کادر نیروهای مسلح در رشته های بیماری های داخلی، بیهوشی، جراحی عمومی، طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) ۵ نفر است.