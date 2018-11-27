وضعیت حقوق شهروندی در مرند رضایت بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، داود گرشاسبی ظهر امروز در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و عفاف و حجاب با اعلام عدم رضایت از عملکرد ادارات در زمینه حقوق شهروندی ابراز داشت: شرکت های خدمت رسان مثل بانک ها متاسفانه حداقل نمره را گرفتند که به دلیل عدم توجه به مبانی این کار است که زیرساخت ها آماده نشده است.

وی افزود: وضعیت موجود حقوق شهروندی در دستگاه های اداری شهرستان مرند رضایت بخش نیست و وضعیت شهرستان در جمع بندی استانی موفق نخواهد بود و این برازنده شهرستان دوم یا سوم استان آذربایجان شرقی نیست.

گرشاسبی با بیان اینکه ارزیابی ادارات در صیانت از حقوق شهروندی براساس سند و مدرک صورت می گیرد، تاکید کرد: ادارات برای کارکنان خود شیوه سازی کرده و وضعیت خود را ارزیابی کنند، نمره هایی که روسای ادارات برای اداره خود اعلام می کنند مورد قبول ما نیست و وضعیت آن ها ارزیابی خواهد شد.

فرماندار ویژه مرند همچنین با اشاره به اینکه حجاب تنها برای زنان نیست، اظهار داشت: رضاخان نیز در اولین اقدام کشف حجاب، از مردان آغاز کرد و در اسلام نیز تاکید بر حجاب مردان شده است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: مردم انتظار دارند ارزش های اسلامی و خوش خلقی را به عینه در ادارات این نظام اسلامی مشاهده کنند.

وی با اشاره به حقوق متقابل حاکمیت و مردم خاطرنشان کرد: تمام نهادها و مسئولین مصون از خطا نیستند، باید نگاه کلانی به صیانت از حقوق شهروندی داشت تا این حقوق جایگاه خود را در کشور پیدا کند.

گرشاسبی همچنین با بیان اینکه روسا و کارکنان ادارات باید بر حقوق شهروندی مسلط باشند، گفت: هیچ دستگاهی در شهرستان مرند به جز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شاخص های حقوق شهروندی خود را تدوین نکرده است.

فرماندار ویژه مرند عنوان کرد: باید برای ساخت افراد خادم و شهروندسازی مسیرگشایی کرد و آموزش و توانمندسازی روسا و کارکنان ادارات و حتی شهروندان در این زمینه بسیار موثر است که تاکنون عملیاتی نشده است.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ضرورت پیشگیری از تضییع حقوق شهروندی ابراز داشت: انقلاب اسلامی ایران با سه رکن مردم، ارزش های اسلامی و رهبری شکل گرفت و استمرار آن نیز با همین ارکان خواهد بود.

وی تاکید کرد: باید بین مردم و نظام جمهوری اسلامی علقه ایجاد کرد، اولویت اصلی این است که مردم به اسلام و حکومت مبتنی بر اسلام توجه داشته باشند، اگر نظام اداری کارآمد نباشد، مردم نیز نسبت به اسلام بدبین خواهند شد.

گرشاسبی همچنین گفت: شفاف سازی بر پایه دولت الکترونیک نیز یکی از حقوق شهروندی است که متاسفانه تنها ۱۰ درصد عملیاتی و اجرایی شده است.

ضرورت آشنایی دانش آموزان با سبک زندگی

فرماندار ویژه مرند در بخش دیگری با اشاره به ضرورت پیشگیری از آسیب های اجتماعی در بین دانش آموزان تصریح کرد: امروز نقش تربیتی خانواده در تربیت فرزندان بالای ۱۵ سال کاهش پیدا کرده و نقش فضای مجازی و دوستان در این زمینه بیشتر است.

وی تاکید کرد: بین گذر از سنت به مدرنیته مشکل داریم که باید با تبدیل تهدیدها به فرصت در جهت پیشگیری از آسیب های نوظهور حرکت کرد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی افزود: باید به جای توجه به فرمول ها و حفظیات در آموزش و پرورش، سبک زندگی را به دانش آموزان آموخت، نسل جوان باید در مدرسه با سبک زندگی اسلامی آشنا شود.

گرشاسبی در ادامه ابراز داشت: شهرستان مرند در زمینه پیشگیری در استان آذربایجان شرقی دارای رتبه اول است، به عنوان مثال در کشفیات مواد مخدر سه هزار درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: شهرستان مرند در مبارزه و پیشگیری از جرائم و تقابل و تغییر ذهنیت شهروندان نسبت به اصلاح رفتار، دارای رتبه برتر در استان آذربایجان شرقی است.