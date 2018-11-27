به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری مدافع باتجربه تیم فوتبال استقلال که چند هفته از رقابتهای لیگ برتر را به دلیل آسیب دیدگی از دست داده بود، از امروز در تمرینات گروهی تیمش شرکت می کند.

منتظری بازی در هفته‌های نهم، دهم، یازدهم و سیزدهم مقابل سپاهان، سایپا و ماشین سازی و استقلال خوزستان را از دست داد و در صورتی که از نظر بدنی شرایطش مساعد باشد می‌تواند بعد از ۴ بازی غیبت، بار دیگر مورد استفاده قرار گیرد. بازگشت منتظری را می‌توان خبری خوب برای تیم استقلال دانست.

تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی برابر استقلال خوزستان در هفته سیزدهم، از هفته چهاردهم لیگ برتر باید به مصاف صنعت نفت آبادان برود. بازی بین دو تیم از ساعت ۱۷:۳۰ روز پنجشنبه ۸ آذر برگزار می شود.