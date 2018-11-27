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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۰

اتفاق خوب برای استقلال/ منتظری از امروز استارت می‌زند

اتفاق خوب برای استقلال/ منتظری از امروز استارت می‌زند

مدافع ملی پوش آبی پوشان که چند هفته‌ای را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، از امروز در تمرینات گروهی این تیم شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پژمان منتظری مدافع باتجربه تیم فوتبال استقلال که چند هفته از رقابتهای لیگ برتر را به دلیل آسیب دیدگی از دست داده بود، از امروز در تمرینات گروهی تیمش شرکت می کند.

منتظری بازی در هفته‌های نهم، دهم، یازدهم و سیزدهم مقابل سپاهان، سایپا و ماشین سازی و استقلال خوزستان را از دست داد و در صورتی که از نظر بدنی شرایطش مساعد باشد می‌تواند بعد از ۴ بازی غیبت، بار دیگر مورد استفاده قرار گیرد. بازگشت منتظری را می‌توان خبری خوب برای تیم استقلال دانست.

تیم فوتبال استقلال پس از پیروزی برابر استقلال خوزستان در هفته سیزدهم، از هفته چهاردهم لیگ برتر باید به مصاف صنعت نفت آبادان برود. بازی بین دو تیم از ساعت ۱۷:۳۰ روز پنجشنبه ۸ آذر برگزار می شود.

کد مطلب 4469400

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