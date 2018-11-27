کیفیت بخشی به مدارس لازمه افزایش توانایی دانش آموزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رزاقی در کارگاه آموزشی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان انار، گفت: کیفیت‌بخشی به مدارس لازمه افزایش توانایی دانش‌آموزان و آموزش و پرورش در این راستا یک ضرورت آسمانی است زیرا اساس خلقت بر اساس آموزش و پرورش خلق شده است.

وی گفت: یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت مدرسه است و در مدرسه مهم‌ترین رکن آن مدیر مدرسه است که باید مدیران دلسوز، توانمند و آشنا به مسائل تعلیم و تربیت مدیریت مدارس شاهد را برعهده بگیرند.

رزاقی ایجاد فضای شاد و پویا را در مدارس بسیار ضروری و مهم دانست و افزود: افزایش سطح مشارکت والدین و شرکت در برنامه‌های مدرسه و تبیین راهبردهای مدرسه برای آنان راه را برای رسیدن به اهداف نظام تعلیم و تربیت هموارتر می‌کند.

وی افزایش سهم مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌سازی‌های مدرسه را یکی از اهداف مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خواند و افزود: اگر می‌خواهیم اتفاق موثری رخ دهد و به اهداف نزدیکتر شویم، دانش‌آموزان ابتدایی باید در تمام امور مدرسه مشارکت داشته باشند.

رزاقی گفت: سیاست و راهبرد وزارت آموزش و پرورش ارتقای کیفیت در بحث آموزشی و همچنین پرورشی به گونه‌ای است که روح حاکم بر انقلاب و ضرورت آن در مدارس شاهد و ایثارگر جریان یابد.