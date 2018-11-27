یادواره شهدای دانشجوی ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منصوریان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح سه شنبه در یادواره شهدای دانشجوی شهرستان ساری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بر لزوم حفظ و تببین ارزش های دفاع مقدس در جامعه تاکید کرد.

وی با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را ثمره و مولود انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: باید سیره و راه شهدا در جامعه الگوسازی شود و آنها را به عنوان الگو به نسل های مختلف جامعه معرفی کنیم.

منصوریان، امنیت و پایداری امروز ایران اسلامی را نتیجه رشادتها و مجاهدت ایثارگران، شهدا و بسیجیان بیان کرد.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس و ۴۰ شهید مدافع حرم تقدیم کرده است.