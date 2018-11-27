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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۲

یادواره شهدای دانشجوی ساری برگزار شد

یادواره شهدای دانشجوی ساری برگزار شد

ساری - یادواره شهدای دانشجوی شهرستان ساری به مناسبت هفته بسیج در دانشگاه آزاد ساری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین منصوریان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی صبح سه شنبه در یادواره شهدای دانشجوی شهرستان ساری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بر لزوم حفظ و تببین ارزش های دفاع مقدس در جامعه تاکید کرد.

وی با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را ثمره و مولود انقلاب اسلامی برشمرد و گفت: باید سیره و راه شهدا در جامعه الگوسازی شود و آنها را به عنوان الگو به نسل های مختلف جامعه معرفی کنیم.

منصوریان، امنیت و پایداری امروز ایران اسلامی را نتیجه رشادتها و مجاهدت ایثارگران، شهدا و بسیجیان بیان کرد.

مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید در دوران دفاع مقدس و ۴۰ شهید مدافع حرم تقدیم کرده است.

کد مطلب 4469453

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