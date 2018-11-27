پایانه حمل و نقل عمومی شمال شرق تهران احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خردمند ظهر سه شنبه با اعلام خبر احداث پایانه حمل و نقل عمومی شمال شرق تهران در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری اظهار داشت: احداث ایستگاه تاکسی و اتوبوس در مجاورت مترو قائم (عج) نقش مهمی در خدمات رسانی به ساکنان محله های سوهانک، شهرک های محلاتی، قائم(عج)، لاله، پردیس و دانشجویان مجتمع دانشگاهی ولایت دارد.

وی گفت: این پایانه به متراژ یک هزار و ۹۰۰ متر مربع با برآورد هزینه ایی بالغ بر ۴۵۰ میلیون تومان طراحی، اجرا و به بهره برداری رسید.

خردمند تصریح کرد : افزایش تعداد ناوگان حمل و نقلی با هدف اشتغال اتوبوسرانان و تاکسیرانان با راه اندازی ایستگاه های تاکسی متروی قائم(عج)، مینی سیتی، شهرک لاله و... به مجتمع دانشگاهی ولایت و ایستگاههای اتوبوس شهرک پردیس- قائم(عج)، شهرک قائم(عج) - پایانه تجریش و سوهانک - سه راه ضرابخانه از اقدامات اجرایی در این محدوده بوده است.

وی افزود: به جهت هدایت مراجعین به مجتمع دانشگاهی مذکور تعدادی تابلوی هدایت مسیر نیز طراحی وهمچنین به سبب جلوگیری از تداخل حرکتی، دوربرگردان خیابان شهید سوهانی مقابل درب شرقی مجتمع مسدود و پارکینگ ضلع جنوبی مجتمع ساماندهی و در خصوص ایجاد دسترسی از خیابان سوهانی به آن هماهنگی های اولیه صورت گرفته است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران بیان داشت: پایانه حمل و نقل عمومی شمال شرق تهران با هدف ساماندهی، بهسازی و ارایه خدمات رسانی بهینه به شهروندان و دانشجویان مجتمع دانشگاهی ولایت ، در ضلع شمالی مترو قائم (عج) احداث شده است.