به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمدی رئیس سازمان حج و زیارت کشور در مراسم معارفه مدیر جدید حج و زیارت استان که روز سه شنبه در محل اداره حج و زارت قزوین برگزار شد گفت: کسانی که در این عرصه حضور دارند و مسیر نزدیک شدن به خدا و خدمت به زایران را بر عهده دارند در مسیری پربرکت گام برمی دارند.

وی افزود: کاری که با اخلاص باشد نتیجه بخش است مانند پیاده روی اربعین که نماد اخلاص در مسیر معصومین است و سعادت ما را تضمین می کند.

محمدی تصریح کرد:پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی مهم است که شما چگونه کار کردید و زمان پایان مسئولیت چقدر توانستید موفق باشید و مردم را راضی کنید.

رئیس سازمان حج و زیارت اضافه کرد: تلاش شده هر سال سازمان در صحنه اجرایی بهتر از گذشته عمل کندلذا با همه وجود می کوشیم مسیر خدمت رسانی تسهیل و روان شود.

وی بیان کرد: سالهای قبل برای ثبت نام حج و عتبات کارکمی سخت بود اما با برنامه ریزی موثر این مسیر تسهیل شده و رضایت مردم نیز جلب شده است.

محمدی گفت: در عصری که شرایط جدایی مردم از معنویت خودنمایی می کند اهمیت کار سازمانهایی مانند حج و زیارت که در عرصه معنویت گام برمی دارند ارزشمند است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآورشد: کارگزاران سرمایه بزرگ ما هستند و خدمات حج و زیارت با تلاش مجموعه همکاران و کارگزاران محقق شده و مدیران کاروانها و کارگزاران حلقه وصل سازمان حج و زیارت و بعثه با زایران هستند و باید مورد توجه جدی قرار گیرند.

رئیس سازمان حج و زیارت کشور گفت:باید دیدگاه مدیران کاروانها و کارگزاران مورد توجه قرار گیرد و امسال مقرر شده در همه جلسات کارشناسی و آسیب شناسی ضمن دعوت از همه مدیران کاروانها و کارگزاران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی از تجربه و نظر این افراد استفاده کنند.

وی بیان کرد: شما در صحنه هستید و دغدغه هایتان برای ما اهمیت دارد و نمی توان بدون توجه به ایده های شما در اهداف خود موفق شویم.

معاون وزیر و رئیس سازمان حج و زیارت کشور ضمن معرفی مدیر جدید حج و زیارت استان قزوین یادآورشد: آقای کلانتری مدیر سابق فردی اخلاق مدار و موفق بود و توانست در این شش سال خدمات ارزشمندی در استان ارایه کرده و جایگاه قزوین را ارتقاء بخشد.

محمدی اظهارداشت: آقای یوسفی مدیر جدید از مدیران ستادی سازمان هستند و ایشان هم اخلاق مدارند و با توان بالا امیدواریم مسیر ترقی و تعالی فعالیتهای استان قزوین را مهیا کنند.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات شش ساله علیرضا کلانتری مدیر سابق، محمدرضا یوسفی به عنوان مدیر حج و زارت استان قزوین معرفی شد.

کلانتری پس از ۳۵ سال خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شد.