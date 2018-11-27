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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۸

با صدور بیانیه‌ای صورت گرفت؛

درخواست نهادهای حقوق بشری برای توقف حمایت آمریکا از عربستان

درخواست نهادهای حقوق بشری برای توقف حمایت آمریکا از عربستان

چندین نهاد حقوق بشری با صدور بیانیه ای مشترک خواستار توقف حمایت نظامی آمریکا از عربستان سعودی و امارات برای پایان جنگ در یمن شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست مانیتور، نهادهایی همچون آکسفام، کمیته بین المللی امداد، نجات کودکان و شورای پناهندگان نروژ با صدور بیانیه ای مشترک خواستار توقف حمایت نظامی آمریکا از امارات و عربستان سعودی شدند.

در این بیانیه آمده است که حمایت نظامی آمریکا از عربستان سعودی و امارات موجب طولانی شدن جنگ یمن شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آمریکا با چنین حمایت گسترده نظامی و دیپلماتیک از یک طرف جنگ، موجب عمیق تر شدن بحران و طولانی تر شدن آن شده و این در حالی است که نیاز فوری به پایان جنگ یمن که غیر نظامیان در حال پرداخت هزینه های آن هستند، حس می شود.

در بیانیه این گروه های حقوق بشری تاکید شده است: آمریکا باید تمامی حمایت های نظامی خود را از ائتلاف عربستان-امارات در جنگ یمن برای حفظ جان میلیون ها نفر قطع کرده و با فشارهای دیپلماتیک برای پایان جنگ یمن تلاش کند.

کد مطلب 4469471
عبدالحمید بیاتی

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