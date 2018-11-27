کشف ۶ فقره سرقت در نهاوند/ یک سارق دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شا احمدساکی در تشریح این خبر گفت: با انجام اقدامات اطلاعاتی و شگردهای پلیسی ماموران پلیس آگاهی یک سارق را دستگیر کردند.

وی افزود: متهم در تحقیقات و بازجویی های فنی به ۶ فقره سرقت داخل خودرو در مناطق مختلف شهرستان نهاوند اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از شهروندان خواست اقدامات لازم را برای پیشگیری از سرقت در محل کسب و منزل به کار گرفته و ضمن رعایت توصیه ها و هشدارهای پلیسی هر گونه موارد مشکوک را با پلیس ۱۱۰ در میان بگذارند.