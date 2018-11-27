آموزش پیشگیری از حوادث فصلی به شهروندان کاشانی

محمدمسعود چایچی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای کاهش آمار حوادث فصلی در کاشان ضرورت آموزشهای مقدماتی و عمومی در حوزه ایمنی و آتش نشانی به شهروندان در قالب اجرای طرح «هر شهروند، یک آتش نشان» دیده شد.

وی بیان داشت: در این طرح آموزش‌های پیشگیری و مقابله باحوادث فصلی نظیر مسمومیت با گاز مونواکسیدکربن و آتش‌سوزی ناشی از وسایل گرمازا مانند بخاری و غیره به شهروندان آموزش داده می‎‌شود.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، با اشاره به اینکه تمامی شهروندان می توانند با وارد کردن مشخصات خود به سامانه پیامکی این ارگان،‌ آمادگی خود را برای حضور در این دوره های آموزشی اعلام کنند، اضافه کرد: فراخوان عمومی طرح هر شهروند یک آتش نشان در سطح شهر کاشان داده شده است و شهروندان می توانند با وارد کردن نام ونام خانوادگی، تاریخ تولد، میزان تحصیلات، شغل و شماره تماس، به سامانه پیامکی سازمان به شماره ۱۰۰۰۰۰۱۲۵۰۰۰، مشارکت خود را در این طرح اعلام کنند تا برنامه ریزیهای آموزشی صورت پذیرد.

چایچی از آمادگی کامل مربیان و کارشناسان این سازمان در فاز نخست برای ارائه آموزش‌های آتش نشانی خبر داد و گفت: دوره های متعدد آموزش ایمنی عمومی برای گروه های مختلف جامعه در طول سال در مدارس، حسینیه‌ها، پایگاه های بسیج و غیره برگزار می‌شود و طرح هر شهروند یک آتش‎نشان در واقع رویکردی فراگیرتر به موضوع فرهنگ ایمنی شهروندان است.