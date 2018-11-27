خرده فضاهای رها شده در کرج زیاد است/لزوم توجه به معماری شهر

به گزارش خبرنگار مهر، عباس زارع ظهر سهشنبه در همایش «آینده شهری، بایدها و نبایدها» که به مناسبت روز شهرساز در باشگاه میلاد برگزار شد، با اشاره به اینکه رویکرد شورای پنجم به شهر انسانمحور است، اظهار کرد: شهرسازان برجسته به شهر انسانمحور توجه ویژهای دارند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه شهر انسانمحور باید موردتوجه برنامه ریزان شهری قرار گیرد، گفت: کالبد شهر بر رفتار شهروندان تأثیرگذار است، توجه به این مهم توسعه فرهنگی و اجتماعی شهر را به دنبال دارد و درنهایت میتوان شاهد تغییرات مناسب در محیط کالبدی شهر باشیم.
رئیس شورای شهر کرج بابیان اینکه آنچه در شهرسازی امروز کشور موردانتقاد بوده این است که برنامه ریزان فقط به دنبال سکونتگاه هستند، گفت: متأسفانه هیچگاه برنامه جامع سکونتگاهی ارائه نشده که مبتنی بر اِعمال کاربریها باشد.
زارع با تأکید بر اینکه تعالی اجتماعی جامعه شهری نادیده گرفتهشده است، به وجود سه پل در ورودی شهر کرج اشاره کرد که یکی در دوره سلجوقی ساختهشده و در دوره صفوی مرمتشده است.
کرج ازنظر آب و هوایی و تجمع خردهفرهنگها شهری موردتوجه استوی با اشاره به پل دوم یا پل حامی که مربوط به دوره معاصر است، گفت: پل سوم نیز حدود چهار سال گذشته ساختهشده است، وقتی پلها را باهم مقایسه میکنیم میبینیم پل اول در زمان ساخت ضمن رفع معضل ترافیک شهر معنای انتقال حس خوشایند به مردم را دل خود داشته است و این پل برای ما ارزش زیادی دارد.
رئیس شورای شهر کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه در ساخت پل دوم متعلق به دوران معاصر نیز وضعیت بدینصورت بوده است، گفت: در ساخت پل جدید و مکملی که کمتر از پنج سال گذشته در ورودی شهر کرج احداثشده متأسفانه این حس خوب به شهروندان منتقل نمیشود.
زارع با تأکید بر اینکه باید در ساخت فضاهای شهری باید انسانمحور عمل کنیم، گفت: برای مثال باید رعایت حقوق معلولان، سالمندان و کودکان در ساخت پروژه عمرانی موردتوجه قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه در کنار نگاه مهندسی به پروژهها باید نگاه انسانی را تقویت کنیم، گفت: حوزه دانش اجتماعی نیازمند ارتقا است و این امر با حضور جامعه شناسان میسر میشود.
رئیس شورای شهر کرج در بخش دیگری با اشاره به اینکه کرج ازنظر آب و هوایی و تجمع خردهفرهنگها شهری موردتوجه است و مهاجران آنیک ظرفیت محسوب میشوند، گفت: کرج ازجمله شهرهای باسواد کشور است.
کرج را در حاشیه تهران نگهداشتهایم
زارع تأکید کرد: پهنای باند طبقه متوسط کرج نسبت به دهکهای دیگر ازجمله قشر مرفه بسیار وسیع است که مشتمل بر افراد فرهیخته زیادی است اما در کرج از این ظرفیتها استفادهنشده است.
وی ضمن ابراز تأسف از اینکه کرج را در حاشیه تهران نگهداشتهایم، گفت: باید تلاش کنیم استقلال کرج حفظ شود.
رئیس شورای شهر کرج در ادامه با تأکید بر اینکه ایمنی شهر کرج بسیار پایین است، گفت: امکانات رفاهی کافی در این کلانشهر وجود ندارد و تلاشها بهصورت جزیرهای و تنها در برخی حوزهها بوده است.
زارع بابیان اینکه توجه به ضوابط معماری باید در کرج موردتوجه قرار گیرد، گفت: برای مثال جانمایی اصولی تیرهای چراغبرق از سوی شرکت توزیع برق استان رعایت نشده است.
وی با تأکید بر اینکه خرده فضاهای رهاشده بسیاری در کرج وجود دارد، گفت: بهعنوانمثال در ابتدای بلوار ماهان نزدیک به چهارراه طالقانی یک لکه با وسعت بیش از ۱۰۰ متر وجود دارد که به حال خود رهاشده؛ درحالیکه میتواند بهصورت یک مکان مناسب شهری و یک پاتوق خوب برای استفاده شهروندان طراحی شود.
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