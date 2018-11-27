به گزارش خبرنگار مهر، مولوی جمال‌زهی، امام جمعه اهل سنت روستای رضا آباد رامیان صبح سه شنبه به ضرب گلوله به قتل رسید.

وی در مسیر مسجد مورد اصابت گلوله توسط افراد ناشناس قرار گرفت و علی رغم انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.

به گفته شاهدان عینی حادثه، ضاربان از پشت سر او را هدف گلوله اسلحه شکاری خود قرار دادند و باعث مرگ او شدند.

مولوی جمالزهی از چهره های سرشناس اهل سنت در استان گلستان و بخصوص شرق استان بود.

وی شب گذشته میزبان مراسم شبی با قرآن بود و مدیران کل استان از جمله مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان هم در مراسم حضور داشتند.

در سوابق و سخنرانی های وی تاکید بر حفظ وحدت مسلمانان و کنارگذاشتن اختلافات بین شیعه و سنی بسیار پررنگ دیده می شود.

او در تمام مقاطع حساس نظام از جمله انتخابات و راهپیمایی ها حضور داشتند و همواره تاکید می کرد مردم منطقه برای حفظ نظام باید در این لحظات حساس کنار و همراه انقلاب اسلامی باشند

پس از انتشار خبر قتل او، عده ای انگیزه های تروریستی را عامل این قتل عنوان کردند که مسئولان استانداری و امنیتی از جمله سرپرست معاونت سیاسی استانداری گلستان و همچنین فرماندهی انتظامی استان قویا این مساله را تکذیب و تاکید کردند هرگونه گمانه زنی درباره عملیات تروریستی صحت ندارد.

وی همچنین سخنران ویژه برنامه های هفته وحدت و هفته بسیج در شرق گلستان بود.