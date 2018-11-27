به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران درباره‌ اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان و ایجاد حواشی اجرای این قانون در بخش ورزش، گفت: آقای «تاج» خیلی خوب کار کرده، ولی متاسفانه این قانون باید اجرا شود، البته اگر او بماند بد نیست و فکر می‌کنم تا بعد از جام ملت‌ها به وی فرصت دادند که استعفا بدهند یا بروند.

وی گفت: آقای گرشاسبی هم خوب کار کرده ولی او هم باید برود. به نظرم اگر نیروی جوان هم بیاید خوب است؛ نیرویی که دنبال کار بدود نه اینکه ۱۰ نفر بدوند و او فقط دستور دهد.

پروین ادامه داد: چند سال است بحث واگذاری پیش می‌آید ولی لحظه آخر می‌گویند نامه‌ای از مجلس شورای اسلامی یا دولت آمده و این کار انجام نمی‌شود. این دفعه ظاهرا تصمیم گرفتند واگذار کنند. این کار به نفع دولت و سازمان ورزش است، زیرا سال به سال باید پولی به دو تیم تزریق کنند.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: این‌که باشگاه به بخش خصوصی واگذار شود به نفع‌شان است، موضوع این است که می‌توان از بغل پرسپولیس درآمدزایی کرد. مثلا اسپانسر ۱۰۰ تا ۱۲۰ در سال پول می‌دهد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا نگران نیستید سرنوشت دو باشگاه مثل نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز شود؟ گفت: این باشگاه‌ها فرق می‌کنند آنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ کارمند داشتند اما پرسپولیس نهایتا ۵۰ نفر کارمند دارد.

پروین با بیان اینکه اگر این باشگاه‌ها شخصی باشند می‌توان از آن پول درآورد، اظهار داشت: وقتی باشگاه دولتی باشد من به عنوان مدیر می‌ترسم آنجا کار کنم، زیرا هر روز باید جواب بدهم که این پول‌ها را چه کرده‌ام .