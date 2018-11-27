آتش سوزی خط انتقال گاز در اندیمشک مهار شد/ آغاز عملیات ترمیم

پیمان جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پایان مهار عملیات حریق خط انقال گاز سراسری در بخش الوار گرمسیری عنوان کرد: با تمهیدات انجام شده حریق خط سراسری ششم گاز در بخش الوار گرمسیری به طور کامل مهار و اطفا حریق انجام شد.

وی با اشاره به وسعت و حجم شعله‌های آتش افزود: گروه‌هایی از سایر شهرهای استان خوزستان برای مهار شعله‌های حریق به محل اعزام که با انجام تمهیدات و کارهای لازم حریق مهار شد.

فرماندار اندیمشک از آغاز کار ترمیم لوله‌ خط انتقال گاز خبر داد و اظهار کرد: در بررسی‌های اولیه سیلاب عامل شسته شدن زمین و شگستی خط انتقال گاز مشخص و به احتمال فراوان سیلاب باعث شکستگی و حادثه حریق بامداد امروز باشد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با تمهیدات انجام گرفته این حادثه تلفات جانی در بر نداشت، گفت: کار ترمیم خط لوله انتقال گاز ششم کشوری از دقایق پیش پس از مهار کامل حریق آغاز و در حال انجام است.

جهانگیری اظهار کرد: ساعت سه بامداد بر اثر شسته‌شدن زمین ناشی از سیلاب خط انقال گاز جنوب به غرب کشور در بخش الوار گرمسیری دچار حریق شد که با ورود نیروها به محل و انجام تمهیدات لازم شعله‌های حریق مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش الوار گرمسیری در شمال استان خوزستان از توابع شهرستان اندیمشک و مرکز آن شهر حسینیه است.

