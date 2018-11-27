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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۹

فرماندار اندیمشک: 

آتش سوزی خط انتقال گاز در اندیمشک مهار شد/ آغاز عملیات ترمیم

آتش سوزی خط انتقال گاز در اندیمشک مهار شد/ آغاز عملیات ترمیم

اندیمشک - فرماندار اندیمشک با اشاره به مهار کامل شعله‌های حریق خط سراسری انتقال گاز در بخش الوار گرمسیری، گفت: عملیات ترمیم خط انتقال گاز از دقایقی پیش آغاز شد.

پیمان جهانگیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام پایان مهار عملیات حریق خط انقال گاز سراسری در بخش الوار گرمسیری عنوان کرد: با تمهیدات انجام شده حریق خط سراسری ششم گاز در بخش الوار گرمسیری به طور کامل مهار و اطفا حریق انجام شد.

وی با اشاره به وسعت و حجم شعله‌های آتش افزود: گروه‌هایی از سایر شهرهای استان خوزستان برای مهار شعله‌های حریق به محل اعزام که با انجام تمهیدات و کارهای لازم حریق مهار شد.

فرماندار اندیمشک از آغاز کار ترمیم لوله‌ خط انتقال گاز خبر داد و اظهار کرد: در بررسی‌های اولیه سیلاب عامل شسته شدن زمین و شگستی خط انتقال گاز مشخص و به احتمال فراوان سیلاب باعث شکستگی و حادثه حریق بامداد امروز باشد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه با تمهیدات انجام گرفته این حادثه تلفات جانی در بر نداشت، گفت: کار ترمیم خط لوله انتقال گاز ششم کشوری از دقایق پیش پس از مهار کامل حریق آغاز و در حال انجام است.

جهانگیری اظهار کرد: ساعت سه بامداد بر اثر شسته‌شدن زمین ناشی از سیلاب خط انقال گاز جنوب به غرب کشور در بخش الوار گرمسیری دچار حریق شد که با ورود نیروها به محل و انجام تمهیدات لازم شعله‌های حریق مهار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش الوار گرمسیری در شمال استان خوزستان از توابع شهرستان اندیمشک و مرکز آن شهر حسینیه است.
 

کد مطلب 4469586

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