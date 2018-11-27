به گزارش خبرگزاری مهر و بنا بر اعلام روابط عمومی اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، روز گذشته دوشنبه 5آذر1397 به همت کار گروه صیانت از حقوق ناشران، مؤلفان و مترجمان اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یک باب انبار حاوی کتاب‌های قاچاق در محدوده خیابان آزادی کشف شد.

این گزارش افزوده است حجم کتاب‌های به دست آمده حدود یک وانت‌نیسان است و کتاب‌های قاچاق ضبط شده توقیف و انبار مذکور پلمپ و صاحب آن تحت تعقیب قضایی قرارگرفت.

بر اساس این گزارش با اقامه شکایت ناشران متضرر از متهم، وکیل اتحادیه به وکالت از شاکیان مبادرت به اقامه دعوی در مراجع ذی‌صلاح خواهد کرد.

همزان با این کشف، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران اعلام کرده است که با وجود تمهیداتی که کارگروه صیانت اتحادیه برا مواجهه اندیشیده، توفیق در مسیر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کتاب بدون مساعدت و همراهی تمامی همکاران صنف نشر ممکن نیست و خواستار مساعدت بیشتر آنها در این زمینه شده است.