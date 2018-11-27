تیم تهران قهرمان مسابقات ژیمناستیک استعدادهای برتر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات ژیمناستیک استعداد های برتر با حضور تیم های استان های مختلف از سراسر کشور طی دو روز از ابتدای آذرماه در شهر سنندج استان کردستان برگزار شد و در پایان تیم تهران (الف)، البرز، تهران(ب)، آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، کردستان، اردبیل، مازندران، قزوین و لرستان ۱۰ تیم برتر این دوره از مسابقات بودند.

تیم تهران الف متشکل از نیما یعقوبی، علی اسدی، محمدصدرا مبین و آرمان خدایی بود که موفق شدند بیشترین مدال ها را از آن خود کنند. نیما یعقوبی مقام اول وسیله پارالل و مقام دوم وسیله زمینی، آرمان خدایی مقام دوم خرک حلقه و محمدمهدی رشیدی مقام سوم خرک حلقه را برای تهران کسب کردند تا تیم تهران با هدایت حسام درویش زاده فاتح مسابقات شود.

لازم به ذکر است که تیم دختران استان تهران نیز موفق شده بودند در همین مسابقات استعداد های برتر که به میزبانی اردبیل برگزار شد به مقام نخست کشور دست پیدا کنند.