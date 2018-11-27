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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۴۸

توسط موسسه ژئوفیزیک؛

بیش از هزار زمین‌لرزه در آبان‌ماه ثبت شد

بیش از هزار زمین‌لرزه در آبان‌ماه ثبت شد

شبکه‌های لرزه‌نگاری مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در آبان‌ماه ۱۳۹۷ بیش از هزار زمین‌لرزه را ثبت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه‌ها در نواحی مختلف ایران و نواحی مرزی رخ‌داده و توسط شبکه‌های لرزه‌نگاری ثبت و تعیین محل شده‌اند.

در آبان‌ماه تعداد ۷ زمین‌لرزه با بزرگای بیش از ۴.۰ در داخل کشور توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری به ثبت رسیده است که بزرگ‌ترین آنها ۲۵ آبان‌ماه با بزرگای ۵.۱ حوالی مردهک واقع در استان کرمان، رخ داده است.

از لحاظ آماری ۹۲۵ زمین‌لرزه دارای بزرگای کوچک تر از ۳، تعداد ۷۱ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۳و۴ و تعداد ۶ زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۴ و ۵ و تعداد یک زمین‌لرزه دارای بزرگای بین ۵ و ۶ بوده است.

کد مطلب 4469626

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    نظرات

    • متین IR ۱۵:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      آیا زمین لرزه های استان کرمانشاه، ممکن است به شهر سنندج که یکی از شهر های امن ایران است، صدمات جدی وارد کند و گسل استان کردستان و استان های اطراف را هم فعال کند؟

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