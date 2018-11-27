افزایش صادرات ایران به عراق/از فرصت کشورهای همسایه غفلت نکنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمدجواد جمالی نوبندگانی، برگزاری سومین دوره از نمایشگاه توانمندی های صاراتی جمهوری اسلامی ایران را یک فرصتی بسیار ارزشمند برای صنایع داخلی برشمرد و گفت: برپایی چنین نمایشگاهی می تواند جایگاه صنعت کشور را برای تمامی دنیا نمایان کند؛ در عین حالاگرچه این مدل نمایشگاه با استقبال و و حضور کشورهای به نام روبرو شده اما باید گفت که این اتفاق خود سبب ساز این است که جایگاه دانش و تکنولوژی جمهوری اسلامی ایران برای دنیا بسیار بالا است.

وی در ادامه با بیان اینکه استعمار غرب در صدد است که با هر ترفندی شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را ضعیف کند اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۱۸ و حضور ۸۰ کشورجهان در این رویداد خود سند عیان شکست تفکرات امریکایی ها است؛ ضمن آنکه حضور این کشور ها با سطوح مختلف محصولات و کالاها نشان دهنده این است که امریکایی‌ها نتوانستند کشورهای اروپایی را راستای تحریم جمهوری اسلامی ایران همراه کند.

جمالی با تاکید بر اینکه ما علاوه بر فرصت های صادراتی محصولات مان به سراسر جهان نباید از فرصت هایی همچون کشورهای همسایه خود غفلت کنیم تصریح کرد: یکی از مهمترین زمینه ها برای ارتقای صنعت صادرات کشور توجه به کشورهایی با مرز های مشترک مان است چرا که این نزدیکی موجب پایین بودن هزینه های جانبی به خصوص هزینه حمل و نقل است و قیمت تمام شده آن نسبت به مسیرهای دورتر کمتر خواهد بود.

وی ادامه داد: این رویه باعث خواهد شد تا قیمت تمام شده به دلایل روشن پایین تر از حد خود باشد و بازار هدف می‌تواند استقبال بهتری را در خصوص خرید کالاهای با کیفیت صورت دهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی افزود: تقریبا صادرات ما به کشورهایی مانند عراق به اندازه کل اتحادیه اروپا است از طرفی نباید ما فریب این وسعت را بخوریم و در صدد این باشیم تا هرچه بیشتر کیفیت ها را بالا ببریم و با مزیت های بالایی اجناس خود را نسبت به دیگر اجناس متمایز کنیم.

جمالی نوبندگانی در پایان مسائل درمانی، نانو تکنولوژی، صنعتی خرد، صادرات و خدمات مهندسی را از مهمترین محورهای افزایش توان صادراتی ایران دانست و اظهار کرد: این محورها جزو مهمترین نیاز جامعه هدف برای صادرات است و امیدواریم با برنامه‌ریزی‌هایی که صورت خواهد گرفت صنعت صادرات ما هر چه بیشتر و بهتر تقویت شود.