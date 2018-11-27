توزیع محل خدمت ۶۰ پزشک متخصص در مناطق مختلف لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه شنبه ششم آذرماه، ۶۰ پزشک متخصص توزیع محل خدمت شدند. این پزشکان در تخصص های ارتوپدی، اورولوژی، داخلی، عفونی، نورولوژی، طب اورژانسی، کودکان، بیهوشی، جراحی مغز و اعصاب، قلب، زنان، پوست، مو و زیبایی، پاتولوژی، رادیولوژی، چشم، رادیوتراپی، روانپزشکی، جراحی عمومی و گوش حلق و بینی به ارائه خدمت خواهند پرداخت.

این پزشکان متخصصان براساس نیاز در شهرستان های مختلف استان به طبابت خواهند پرداخت.

در همین خصوص و در جلسه ای با حضور رئیس، معاونین درمان و آموزش دانشگاه علوم پزشکی و همچنین کارشناسان حوزه های مختلف توسعه و درمان وضعیت ارائه خدمت این متخصصین تشریح شد. در این جلسه مسائلی از جمله شرایط اسکان، نحوه پرداخت مطالبات پزشکان، سازوکار بیمه ها و انتظارات موجود از این متخصصین توسط کارشناسان مربوطه توضیح داده شد.

همچنین در این جلسه پزشکان متخصص دیدگاه ها و انتظارات خود از معاونت درمان و توسعه را عنوان کردند. در پایان جلسه نیز جلسات تخصصی هر کدام از گروه های آموزش پزشکی برگزار و توزیع محل خدمت انجام شد.