جنرال موتور ۱۴ هزار کارگر خود را اخراج می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، شرکت جنرال موتور قصد دارد ۱۵ درصد از کارمندان قراردادی خود را اخراج و ۵ واحد تولید خودرو در آمریکای شمالی را تعطیل کند. همچنین این شرکت تولید ۶ مدل از خودروهایش را تا سال آتی کاهش می دهد. این اقدامات بخشی از برنامه احیای این خودروساز است که در حال حاضر با کاهش فروش خودرو روبرو شده است.

درهمین راستا جنرال موتورز قصد دارد مانند بقیه خودروسازان، روی تولید خودروهای الکتریکی و برنامه های خودروی خودران فعالیت کند.

به هرحال با اجرایی شدن تصمیم جنرال موتور ۱۴ هزار کارگر بیکار می شوند.

علاوه بر آن تولید ۶ خودروCadillac XTSی وCT۶، بیوک لاکروس و شوی ایمپالا، کروز و وولت نیز متوقف می شود.