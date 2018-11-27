به گزارش خبرنگار مهر، همایش رؤسا و دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر دستگاه‌های اجرایی استان قم ظهر سه‌شنبه با حضور مسئولان ادارات و دستگاه‌های استان و سرپرست استانداری قم در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد.

در این جلسه جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم در این جلسه بیان کرد: مدیر هر دستگاه رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر آن دستگاه است.

حسینی با بیان اینکه در اکثر ادارات شورای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل و یا تقویت شده است، افزود: در برخی از ادارات این شورا هنوز تشکیل نشده است.

وی بیان کرد: این شورا در ادارات باید زمینه‌ای برای ترویج، گسترش و احیای دو فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر باشد.

جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: پس از تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر یکی از فصل‌های مهم آن ادارات هستند که امیدواریم ادارات قم یک الگو برای سراسر کشور باشند.

وی عنوان کرد: قم به عنوان طلایه دار امر به معروف و نهی از منکر دو دفتر فعال در حرم حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران دارد و در مناطق ده گانه نیز مسئولان مناطق به تذکر لسانی می‌پردازند.

حسینی ادامه داد: با توجه به رویکرد فرهنگی ستاد، مرحله اولیه آن به صورت لسانی است که در مناطق ده گانه در حال انجام هستند و در مراحل بعدی با ظابطین دادگستری، نیروی انتظامی و سپاه در ارتباط هستیم.

وی با بیان اینکه آموزش کارمندان در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در ادارات اهمیت دارد، افزود: امر به معروف نیاز به آموزش دارد و فردی که می‌خواهد تذکر دهد باید راه معروف و نهی از منکر را بشناسد و شیوه بیان را نیز بداند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان قم گفت: کانالی با عنوان تولید محتوای امر به معروف و نهی از منکر برای نشر آن به سراسر کشور ایجاد خواهد شد.

حمایت همه جانبه دستگاه قضایی در برخورد با جرائم

در ادامه جلسه سلطانی، معاون دادستان قم اظهار داشت: دستگاه قضایی استان به ‌صورت همه‌جانبه حامی دستگاه‌های اجرایی استان بوده و با قاطعیت با جرائم برخورد خواهد کرد و در رابطه با بهبود وضعیت حجاب در جامعه تمام تلاش خود را انجام خواهد کرد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام میرزایی، نماینده اداره کل اوقاف و امور خیریه در ستاد امر به‌ معروف و نهی از منکر استان قم بیان کرد: اهمیت امر به معروف در قرآن و سنت واضح است و چنانچه ترک شود بلایای بسیاری بر مردم نازل می شود.

وی گفت: آنچه در حال حاضر مشهود است نوعی بی تفاوتی در سطح جامعه و ادارات نسبت به منکر است که باید ارزیابی شود که علت این بی تفاوتی در جامعه چیست.

وی ابراز کرد: زمانی که بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود بیشتر به برخی ظواهر از جمله حجاب توجه می‌شود در حالی که دامنه آن وسیع است.

در این جلسه بابا گل زاده نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم در ستاد امر به ‌معروف و نهی از منکر استان قم با بیان اینکه اجرای امر به‌ معروف و نهی از منکر در جامعه سبب انجام واجبات دیگر می‌شود، افزود: متأسفانه سرفصل و بودجه‌ای برای امر به ‌معروف و نهی از منکر در زمینه فرهنگی در نظر گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه از نظر علمی، فرهنگی و تکنولوژی همه دنیا پیشرفت کرده اما در زمینه اخلاق پیشرفتی نکرده‌ایم، افزود: آنچه سبب پیشرفت جامعه می‌شود کار کردن از روی اخلاص است.

نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم با بیان اینکه مدیران استان باید در زمینه امر به‌ معروف و نهی از منکر پیشگام باشند، افزود: زمانی که مدیری چند هفته پشت سر هم در نماز جمعه شرکت نمی‌کند چگونه می‌توان از او انتظار داشت که در اشاعه امر به ‌معروف و نهی از منکر نقش ویژه ایفا کند.