مصوبات کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، یک روز پیش از برگزاری مراسم انتخاب و معرفی بهترین های فوتبال آسیا در عمان، کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا در این کشور تشکیل جلسه داد و تصمیماتی اتخاذ کرد.

در حالی که کمیته مسابقات AFC روز گذشته با درخواست فدراسیون فوتبال بحرین برای بازی تیم های این کشور در لیگ عربستان مخالفت کرده بود، کمیته اجرایی تصمیم گیری در این خصوص را به فدراسیون جهانی واگذار کرد و از بحرین خواست مدارکش را به فیفا ارائه بدهد.

در جلسه امروز کنفدراسیون فوتبال آسیا، این نهاد همچنین از فدراسیون فوتبال فلسطین بعد از اتفاقات رخ داده توسط سربازان رژیم اشغالگر قدس حمایت کرد.

طبق تصمیمات گرفته شده در جلسه امروز مقرر شد مراسم برترین های سال ۲۰۱۹ در کشور هنگ کنگ برگزار شود.