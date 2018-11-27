به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز حسامی ظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز لرستان در سخنانی با اشاره به اینکه طی هفت ماهه سالجاری دو هزار و ۲۹۲ بازرسی از سطح واحدهای صنفی استان صورت گرفته است اظهار داشت: این امر منجر به تشکیل پرونده به ارزش ۳.۱ میلیارد ریال شده است.

وی از افزایش ۲۰ درصدی بازرسی از واحدهای صنفی استان طی امسال خبر داد و گفت: همچنین در زمینه تشکیل پرونده ۲۵ درصد افزایش داشته ایم.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان با تاکید بر اینکه طی سال گذشته دو میلیارد ریال ارزش پرونده ها بوده است افزود: امسال این عدد ۳.۱ میلیارد ریال بوده و در این زمینه ۵۰ درصد رشد داشته ایم.

حسامی با تاکید بر اینکه عمده پرونده ها در حوزه گروههای کالایی دخانیات، آرایشی بهداشتی، لوازم خانگی، مواد غذایی، لوازم جانبی بوده است افزود: در مجموع ۲۵ گشت مشترک با دستگاههای همکار در این زمینه داشته ایم.

وی بیان داشت: شناسایی نقاط آلوده و مظاهر علنی کالاهای قاچاق یکی از اقدامات در دستور کار بوده چرا که در سطح عرضه این امر به شدت در حال رشد است و مراکز متعددی در این زمینه به صورت قاچ گونه در حال شکل گرفتن هستند و اگر تدبیری اندیشیده نشود شاهد ایجاد جزایر مختلفی در حوزه قاچاق کالا در شمال شهر خواهیم بود و این در حالیست که این امر در جنوب شهر به شدت شکل گرفته است.