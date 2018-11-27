افزایش میزان صادرات امسال استان مرکزی بالاتر از میانگین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حاجی‌پور بعد از ظهر سه شنبه در نشست کارگروه توسعه صادرات استان مرکزی در اراک عنوان کرد: ارزش صادرات غیرنفتی استان از ابتدای سال تاکنون ۵۸۷ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷ درصدی داشته است.

وی اضافه کرد: میزان صادرات از نظر وزنی ۸۰۳ هزار تن بوده که در این بخش نیز رشد هشت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی تصریح کرد: از ابتدای سال ۲۱۶ میلیون دلار واردات به استان با رشد دو درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ثبت شده که عمدتا مربوط به مواد اولیه، ماشین‌ آلات تولید و... می‌باشد.

حاجی‌پور اظهار داشت: این مهم بیان کننده این است که با وجود شرایط ایجاد شده و تحریم های ظالمانه علیه ایران، چرخ تولید در استان مرکزی در گردش بوده و مشکلات نتوانسته ضربه ای را به تولید وارد کند.

وی خاطرنشان کرد: میزان واردات به استان از ابتدای سال تاکنون از نظر ارزش ریالی نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت درصد و از نظر وزنی هشت درصد رشد داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی با اشاره به صادرات ۴۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته گفت: این میزان صادرات از نظر وزنی ۱۳۲ میلیون تن بوده که در این بخش ۶.۵ درصد افزایش وجود داشته این مسئله گویای این است که در استان شرایط نسبت به کشور بسیار بهتر است.

حاجی‌پور تصریح کرد: سال گذشته صادرات استان حدود یک میلیارد دلار بوده که برای سال ۹۷ صادرات ۱.۵ میلیارد دلاری هدف گذاری شده است.

وی توضیح داد: امسال نیز مانند سال های گذشته تجلیل از صادرکنندگان برتر استان روز ۲۱ آذرماه انجام خواهد شد، همچنین از چهار صادرکننده استان که در سطح ملی مورد تقدیر واقع شدند در روز ملی صادرات تجلیل خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی افزود: در این مراسم وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس گمرک ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور خواهند داشت و ۲۰ تندیس توسط اتاق بازرگانی برای تقدیر از این افراد در نظر گرفته شده است.

حاجی‌پور اظهار داشت: روند انتخاب صادرکنندگان در کمیته پایش بر اساس عملکرد سال ۹۶ واحدهای صنعتی و تولیدی، برمبنای ارزش صادرات، روند رشد صادرات در سه سال گذشته، حفظ و توسعه بازارهای هدف، ماندگاری در بازارهای هدف، برندسازی و عضویت در تشکل های صادراتی انجام خواهد شد.