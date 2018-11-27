تشکیل کمیته چهار جانبه برای CFT دور زدن مجلس است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی لابابی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: امروز در فراکسیون نمایندگان ولایی یکی از مباحثی مطرح شد، این سئوال بود، که براساس کدام یک از مواد آئین نامه یا براساس دستور چه کسی کمیته چهارجانبه برای بررسی CFT تشکیل شده است؟

وی تاکید کرد: نمایندگان ولایی اعتقاد داشتند که، تشکیل جلسات محدود به دولت، مجمع و تعداد معدودی از اعضای کمیسیون امنیت با حضور شورای نگهبان و پیدا کردن راه کار مصلحت اندیشانه برای CFT بدون طرح درمجلس نادیده گرفتن شان و جایگاه قانونگذاری است.

حاجی بابایی تصریح کرد: به زعم غالب نمایندگان، این اقدام بی اعتبار کردن مجلس است، که هم ملت و هم مجلس آن را برنمی تابند.

وی گفت :تشکیل جلسه توسط کمیسیون امنیت ملی و دعوت از شورای محترم نگهبان وکارشناسان اعم از دولت و غیردولت، صرفا برای بررسی ومشورت براساس آیین نامه داخلی امری معمول است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی تاکید کرد: اما اعلام تشکیل کمیته چهار جانبه غیرمعمول، غیر قانونی وخلاف آیین نامه است.

وی افزود: این اقدامات درست مانندجلسات حاشیه ای است، که در زمان تصویب CFT در مجل هدف آماده سازی مجلس ونمایندگان برای اخذ آراء تشکیل می شد.

حاجی بابایی گفت:روند معمول این است که ابتدا طرح در کمیسیون امنیت ملی با حضور شورای نگهبان بررسی شود، سپس مانند سایر لوایح به صحن مجلس جهت اخذ آرای نمایندگان ارائه گردد.

وی افزود: این مجلس است که یا به CFT رای می دهد و یا آن را رد می کند و مسکوت نگاه می دارد و یا این که برای طرح وبررسی بیشتر به شورای نگهبان یا مجمع ارسال می نماید.