روابط اروپا و آمریکا نیازمند بررسی بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «هایکوماس»، وزیرخارجه آلمان اعلام کرده با توجه به تشدید جنگ تجاری میان آمریکا از یک سو و چین و روسیه از سوی دیگر، اتحادیه اروپا بیشترین آسیب را از این جنگ متحمل خواهد شد.

وزیرخارجه آلمان در عین حال خواستار آن شده که اتحادیه اروپا قدرت خود را تا بدان جا تقویت کند که در برابر رقابت‌ها و اختلافات جهانی کمترین آسیب را ببینید.

هایکو ماس همچنین این را نیز افزوده که کشورهای اروپایی از جمله آلمان نیازمند بررسی و تامل بیشتری در پیوندهای سنتی خود با آمریکا می‌باشند، چون آمریکا از مدت‌ها قبل و حتی قبل از روی کار آمدن ترامپ علاقه کمتری به پیگیری منافع خود در اروپا نشان می‌دهند و در این شرایط روابط اروپا و آمریکا نیازمند بررسی بیشتری است.

این اظهارات وزیرخارجه آلمان در شرایطی عنوان شده که پیش از این نیز روابط برلین و واشنگتن در جریان اعمال تعرفه‌های تجاری بر کالاهای آلمانی در بازار آمریکا دچار نواسان شده بود.

دولت ترامپ به شدت تولید کنندگان خودرو در آلمان را مورد انتقاد قرار می‌دهد و خواستار کاهش ورود خودروهای آلمانی به بازار آمریکا شده است. آمریکا همچنین از آلمان خواسته تا خرید گاز طبیعی از روسیه را به شدت کاهش دهد.