علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی از سال ۹۲ تا ۹۷ در دستور کار کمیسیون قرار داشت.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رای اعضای کمیسیون، انجام این تحقیق و تفحص به تصویب رسید و در جلسه بعد، هیئت تحقیق و تفحص انتخاب خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی با انتقاد از فرایند خصوصی سازی در کشور اظهار داشت: اجرای قانون خصوصی سازی نتوانسته اهداف مورد نظر قانونگذار در زمینه افزایش تولید، اشتغال، صادرات و بهره وری را محقق کند. انتظار بود با جایگزینی بخش خصوصی به جای بخش دولتی، این اهداف محقق شود.

کریمی با اشاره به سواستفاده هایی که در حوزه خصوصی سازی انجام شده است، تصریح کرد: برخی خصوصی سازی ها و مشکلات اقتصادی و کارگری که برای استان ها ایجاد کرد، موضوع تحقیق و تفحص های نمایندگان بود.

عضو کمیسیون اقتصاد افزود: برای بررسی جامع از روند خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم این تحقیق و تفحص انجام می‌شود زیرا هنوز دهها هزار تومان ارزش سهام شرکت های دولتی است که واگذار نشده است و این تحقیق و تفحص می تواند چراغ راه خصوصی سازی این شرکت ها در آینده باشد.