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۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۴۴

اسامی بازیکنان تیم فوتسال زیر ۲۰ سال اعلام شد

اسامی بازیکنان تیم فوتسال زیر ۲۰ سال اعلام شد

سرمربی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال اسامی بازیکنان اعزامی به رقابت‌های مقدماتی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به منظور حضور در مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتسال زیر۲۰ سال ازبکستان، حمید شاندیزی اسامی بازیکنان تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران را معرفی کرد:

مهدی مهدیخانی از اصفهان

مهدی علیزاده از البرز

سجاد سرباز، سجاد عادلی پور و مهدی دهقان نژاد از خراسان رضوی

فرهاد ابراهیمی از خوزستان

سالار آقاپور از کردستان

مسعود یوسف از فارس

رضا قنبری، عرفان حسین زاده، متین محمدی و سید بهداد شیخ احمدی از مازندران

مهدی زرچینی، بلال اسماعیلی ازمرکزی

ملی پوشان روز پنجشنبه ۸ آذرماه تهران را به مقصد ازبکستان ترک می کنند.

قرعه کشی مرحله انتخابی جام ملت‌های فوتسال زیر ۲۰ سال ۲۰۱۹ آسیا در منطقه مرکزی برگزار شد که تیم زیر ۲۰ سال کشورمان در گروه A با تیم‌های افغانستان و ترکمنستان همگروه است. ازبکستان میزبان این مسابقات است.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

*شنبه - ۱۰ آذر ماه
قرقیزستان - ازبکستان
ترکمنستان - ایران 

*یکشنبه - ۱۱ آذر ماه
تاجیکستان - قرقیزستان
افغانستان - ترکمنستان

*دوشنبه - ۱۲ آذر ماه
ازبکستان - تاجیکستان
ایران - افغانستان

کد مطلب 4469867

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