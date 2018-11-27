تداوم اعتراضات در تونس/ تصاویر بن سلمان سوزانده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تونسی ها با برگزاری تظاهرات گسترده ای در همه شهرهای تونس از جمله پایتخت این کشور که دامنه آن به اطراف وزارت کشور تونس رسید مخالفت خود را با سفر محمد بن سلمان به تونس اعلام کردند.

تونسی ها شعار دادند: «یمن برای آزادگان است و بن سلمان قصاب است».

از شعارهای تونسی ها همچنین این بود که «تونس فروشی نیست و فلسطین را حمایت خواهیم کرد».

تظاهرات کنندگان تونسی اعلام کردند که رژیم سعودی داعشی ها را ایجاد کرده است.

خبرنگار المیادین از سوزاندن عکس بن سلمان در تظاهرات ضد محمد بن سلمان در تونس خبر داد و اعلام کرد که تونسی با وجود هوای بارانی در تظاهرات گسترده شرکت کرده اند.

تظاهرات کنندگان به جنایات روزافزون آل سعود اشاره کردند.

تونسی ها کاریکاتور بزرگی را حمل کردند که رئیس جمهور تونس در حال شستن دستان خون آلود بن سلمان است.

آنها همچنین پلاکاردهایی مبنی بر اینکه تونس فروشی نیست و اگر سعودی ها نبودند اسرائیل در بحران قرار می گرفت، حمل کردند.

کوثر الشبابی عضو هیات ملی مخالف عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی گفت: بن سلمان می آید تا توطئه هایش علیه مغرب عربی را تکمیل کند.