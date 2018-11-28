جدال زاگرس و فرازبام در کرمانشاه/ مصاف قعرنشینان با یکدیگر

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفتم رقابتهای لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور بعد از یک هفته تعطیلی، پنجشنبه هشتم آذرماه با برگزاری دو دیدار آغاز و در روز جمعه نیز با انجام دو بازی باقیمانده به کار خود پایان می دهد.

در این هفته تیم نفت و گاز گچساران میزبان تیم نیروی زمینی کازرون است. برد و باخت برای تیم نفت سودی ندارد چرا که نمی تواند در صعود این تیم به رده بالاتر کمکی کند اما نیروی زمینی کازرون در صورت برتری در این بازی خارج از خانه و نتایج تیم های سوم و چهارم می تواند به صعود در جدول بیاندیشد.

در دومین بازی این هفته دو تیم استان اصفهان به مصاف هم می روند. تیم هیات نجف آباد میزبان تیم فولاد مبارکه سپاهان تیم صدرنشین لیگ است. فولاد برای حفظ این عنوان نیازمند پیروزی در این بازی است.

اما در اولین دیدار روز جمعه نهم آذرماه مهمترین دیدار هفته بین دو تیم زاگرس اسلام آباد و فرازبام خائیز دهدشت برگزار می شود. تیم زاگرس که در چند هفته اول لیگ در صدر جدول قرار داشت برای صعود دوباره به این رده یا حداقل حفظ جایگاه فعلی اش باید به فکر برد در این دیدار خانگی باشد.

در آخرین مسابقه هفته نیز دو تیم قعرنشین جدول ذوب آهن اصفهان و سربداران سبزوار در شهر اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.

برنامه دیدارهای این هفته به این ترتیب است:

* پنجشنبه - هشتم آذر

نفت و گاز گچساران- نیروی زمینی کازرون

هیات نجف آباد- فولاد مبارکه سپاهان

* جمعه - نهم آذرماه

زاگرس اسلام آبادغرب - فرازبام خائیز دهدشت

ذوب آهن اصفهان- سربداران سبزوار

رده بندی لیگ تا به این هفته نیز به این شرح است :

۱- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۹ امتیاز و ۵ بازی

۲- زاگرس اسلام آباد غرب با ۹ امتیاز و ۵ بازی

۳- فرازم بام خائیز دهدشت با ۸ امتیاز و ۵ بازی

۴- صنعت مس کرمان با ۸ امتیاز و ۶ بازی

۵- نیروی زمینی کازرون با ۷ امتیاز و ۶ بازی

۶- نفت و گاز گچساران با ۳ امتیاز و ۶ بازی

۷- هیات نجف آباد اصفهان با یک امتیاز و ۴ بازی

۸- سربداران سبزوار با یک امتیاز و ۵ بازی

۹- ذوب آهن اصفهان بدون امتیاز و ۴ بازی