حضور سه گرو ه نمايش خارجي در بيست و دومين جشنواره تئاتر فجر قطعي شد

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " ، تا كنون اقدامات اوليه در جهت دعوت ازاين گروه ها و موافقت آنها انجام شده است . نام نمايش ها و گروه ها متعاقبا اعلام خواهد شد.

همچنين امسال در جشنواره فجر دو كار گاه اجراي نمايش ( work shop ) با حضور دو گروه نمايشي از كشورهاي كانادا و آلمان درحاشيه جشنواره تئاتر فجر برگزار خواهد شد.

لازم به ذكر است ، بيست و دومين جشنواره بين المللي تئاتر فجر از سوم تا سيزدهم بهمن ماه سال جاري با حضور گروه هاي نمايشي داخلي و خارجي در تهران مي شود.

