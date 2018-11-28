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۷ آذر ۱۳۹۷، ۸:۴۲

مدیرعامل هلال احمر کرمانشاه مطرح کرد

اجرای طرح کاروان سلامت در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

اجرای طرح کاروان سلامت در مناطق زلزله‌زده کرمانشاه

کرمانشاه_مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه از اجرای طرح کاروان سلامت در مناطق زلزله‌زده خبر داد.

به گزرش خبرگزاری مهر، آرش لهونی از استقرار کاروان سلامت هلال احمر استان گلستان با پشتیبانی جمعیت کرمانشاه در مناطق زلزله‌زده استان خبر داد و اظهار داشت: در طرح کاروان سلامت مناطق زلزله‌زده کرمانشاه با حضور ۱۶ نفر پزشک متخصص و فوق تخصص، پنج نفر تکنسین دارویی، ۲ نفر کارشناس بهداشت محیط، ۲۵ نفر تیم پشتیبانی جمعیت هلال احمر خدمات رایگان به بیماران ارائه می شود.

وی افزود: این کادر پزشکی خدمات ویزیت رایگان شامل ویزیت عمومی، تخصصی، گوش، حلق و بینی، اطفال، عفونی، چشم پزشکی، دندان پزشکی، اعصاب و روان، زنان و زایمان، قلب و عروق، گوارش، داروخانه و تزریقات ارائه می‌دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: اهدای داروی رایگان از جمله دیگر اقداماتی است که از سوی این کادر پزشکی ارائه می‌شود.

لهونی بیان کرد: این کاروان از روز چهارشنبه هفتم آذرماه در شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی مستقر و تا اواخر روز پنجشنبه هشتم آذرماه به مدت ۲ روز خدمات‌رسانی می‌کنند.

کد مطلب 4470053

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