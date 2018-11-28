به گزرش خبرگزاری مهر، آرش لهونی از استقرار کاروان سلامت هلال احمر استان گلستان با پشتیبانی جمعیت کرمانشاه در مناطق زلزله‌زده استان خبر داد و اظهار داشت: در طرح کاروان سلامت مناطق زلزله‌زده کرمانشاه با حضور ۱۶ نفر پزشک متخصص و فوق تخصص، پنج نفر تکنسین دارویی، ۲ نفر کارشناس بهداشت محیط، ۲۵ نفر تیم پشتیبانی جمعیت هلال احمر خدمات رایگان به بیماران ارائه می شود.

وی افزود: این کادر پزشکی خدمات ویزیت رایگان شامل ویزیت عمومی، تخصصی، گوش، حلق و بینی، اطفال، عفونی، چشم پزشکی، دندان پزشکی، اعصاب و روان، زنان و زایمان، قلب و عروق، گوارش، داروخانه و تزریقات ارائه می‌دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه گفت: اهدای داروی رایگان از جمله دیگر اقداماتی است که از سوی این کادر پزشکی ارائه می‌شود.

لهونی بیان کرد: این کاروان از روز چهارشنبه هفتم آذرماه در شهرستان زلزله زده ثلاث باباجانی مستقر و تا اواخر روز پنجشنبه هشتم آذرماه به مدت ۲ روز خدمات‌رسانی می‌کنند.