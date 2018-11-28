طرح کاداستر در ۷۳۲ هزار و ۸۸۴ هکتار اراضی کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان، محمود اسماعیلی گفت: کاداستر اراضی ملی و دولتی واقع در حوزه های آبخیز که اعتبار آن از محل صندوق توسعه ملی تأمین شده است در مساحتی بالغ بر ۷۳۲ هزار و ۸۸۴ هکتار به اجرا در می آید.

اسماعیلی اظهار داشت: به منظور تشخیص حدود و موقعیت اراضی ملی، دولتی و مستثنیات قانونی و در نهایت اخذ سند تک برگی (کاداستری)، این طرح در حال اجراست.

وی گفت: با اجرای این طرح علاوه بر اخذ اسناد تک برگی اراضی ملی و دولتی، تثبیت، مالکیت و نظارت بر اراضی ملی و دولتی را شاهد خواهیم بود.

اسماعیلی افزود: از دیگر اهداف طرح کاداستری، می توان به شناسایی و برخورد قانونی با متجاوزان اراضی ملی و دولتی و جلوگیری از زمین خواری اشاره کرد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان عنوان کرد: علاوه بر نقشه‌برداری، حدنگاری و اخذ سند تک‌برگی برای پلاک‌هایی که جزو منابع طبیعی ملی محسوب می‌شوند، ایجاد زیر ساخت آمایش سرزمین برای سرمایه گذاری در اراضی ملی و دولتی رقم خواهد خورد.

کاداستر اراضی ملی و دولتی همزمان با دیگر پروژه های آبخیزداری و آبخوان داری در ۲۷ حوزه و در ۱۴ شهرستان استان کرمان در حال اجراست.