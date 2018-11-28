برخورد نامناسب با مردم از هیچ مدیر و کارمندی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان دشتی با بیان اینکه در هفته بسیج برنامه های خوبی توسط مجموعه سپاه امام رضا(ع) شهرستان دشتی برگزار شد، اظهار داشت: بسیج یادآور خاطرات و دلاورمردیهای افرادی است که برای حفظ آبرو و حیثت ملت و کشور از جان خود گذشتند و دفاع مقدس آئینه تمام نمای از خود گذشتگی بسیجیان است.

وی افزود: بسیجی بودن افتخار بزرگی است که مقام معظم رهبری در وصف بسیج می فرماید بسیجی یعنی حضرت علی (ع) که تمام وجودش را وقف اسلام کرد.

نادری بیان کرد: بسیج یک تفکر و فرهنگ است که درکشور ما، منطقه و جهان می‌درخشد و بسیج از بطن جامعه برخواسته و برای اعتلای کشور فداکاری می‌کند.

وی تصریح کرد: امروز دشمنان در حال توطئه و دسیسه هستند که مدیران می‌توانند با تفکر بسیجی و جهادی این مشکلات را نیز پشت سر بگذارند.

فرماندار دشتی با تاکید بر اینکه باید امر به معروف و نهی از منکر به عنوان واجب الهی به آن توجه شود، گفت: دولت تدبیر و امید توجه جدی به بحث حقوق شهروندی دارد و به جد دنبال این موضوع است و دستور المعل هایی نیز تاکنون به ادارات ارسال شده که می طلبد دستگاههای اجرایی شهرستان این موضوعات را جدی بگیرند و حقوق مردم را رعایت کنند.

وی یادآور شد: رعایت قانون و انجام امور مردم بر اساس اصل قانون بر طرفی، غرض ورزی، گرایش سیاسی و قومی انتظار مردم است و در مسائل اداری نباید این مسائل را در نظر بگیریم .

مدیران حق سنگ اندازی برای راه اندازی واحدهای تولیدی ندارند

نادری همچنین بر بهره مندی شهروندان از خدمات دولت الکترونیک تاکید کرد و گفت: همه باید از فرصت‌های شغلی به صورت برابر استفاده کنند و این موضوع نباید در اختیار افراد خاص قرار بگیرد.

وی همچنین از مسئولین دستگاه‌های اجرایی خواست محل مناسبی برای برپایی نماز جماعت در ادارات پیش بینی کنند.

نادری بر ضرورت تکریم مردم و برخورد شایسته با آنها در سطح ادارات تاکید کرد و خاطر نشان کرد: مدیران باید با حوصله پاسخگو مردم باشند و عدم برخورد شایسته با مردم از هیچ مدیر و کارمندی قابل قبول نیست ویکی از ملاک های ارزیابی مدیران نیز همین موضوع است.

وی تصریح کرد: امروز کشور نیاز به اشتغال و سرمایه گذاری دارد و برای راه اندازی واحدهای تولیدی در سطح شهرستان هیچ مدیری حق سنگ اندازی ندارد.

نادری افزود: با پیگیری های به عمل آمده چندین سرمایه گذار آماده سرمایه گذاری هستند که مدیران باید آنها را تشویق کنند و کارهای آنها را به نحو مطلوب انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ دستگاه اجرایی نباید مانع از اجرای پروژه ای در سطح شهرستان شود، یادآور شد: انتظار داریم اگر مشکلی نیز وجود داشت آنها را رفع کنند.

۸۱ میلیارد ریال به اعتبارات دشتی افزوده شد

نادری اظهار کرد: مدیران در هیچ زمانی بویژه مواقع بحران حق خاموش کردن گوشی های تلفن همراه خود را ندارند و باید در دسترس باشد و قطعا با مدیران مختلف برخورد می شود.

وی از آغاز عملیات اجرایی هزار واحد مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در سطح استان بوشهر با مشارکت استانداری خبر داد و اضافه کرد: این مهم که پیگیری های مجددانه استاندار بوشهر تحقق یافت که ۱۱۸ واحد آن نیز در شهرستان دشتی احداث خواهد شد که با اجرای این پروژه ها بخش زیادی از مشکلات این مددجویان حل می شود و در این شرایط سخت که کشور با کمبود منابع رو برو است دولت تدبیر و امید عیدی خوبی به مردم داد.

وی یادآور شد: با پیگیری های به عمل آمده ۸۱ میلیارد ریال دیگر نیز از محل توازن منطقه ای به پروژه های عمرانی شهرستان از جمله راه ناصری – شنبه، گزدراز- کردوان‌ها، پایگاه امداد جاده ای، تبدیل آبنما به پل، استادیوم شماره دو، آب شهری و سد قیز قلعه اختصاص یافت.

نادری گفت: همچنین با پیگیری های نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی اعتبارات خوبی نیز از محل اعتبارات نفت برای تکمیل پروژه های شهرستان گرفته شد که تقدیر وتشکر می شود.