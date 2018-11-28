ابزاری که هر دوربینی را به وبکم فوق دقیق مبدل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، این وسیله که یک نوع دانگل یو اس بی است، Cam Link ۴K نام دارد و نرم افزار تولیدی شرکت سازنده یعنی Elgato را که بر روی رایانه یا لپ تاپ نصب شده به خود دوربین متصل می سازد.

از این ابزار می توان برای پخش زنده تصاویر در حال ضبط با دوربین بر روی سایت هایی مانند یوتیوب و توئیچ هم استفاده کرد. کیفیت تصاویر تهیه شده بدین شیوه در حد ۴K است و لذا کاربران با استفاده از آن دیگر نیازی به خرید وبکم های گران قیمت ندارند و تنها کافیست یک دوربین ویدئویی معمولی در اختیار داشته باشند.

از ابزار یادشده می توان برای دریافت خروجی فوق دقیق ۴K با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه یا خروجی ۱۰۸۰ پیکسل با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه استفاده کرد. ابزار مذکور با نرم افزارهای Discord، OBS Studioو Skype هم سازگاری دارد و بر روی دوربین های ویدئویی شرکت های پاناسونیک، سونی، نیکون، گوپرو و کنون با موفقیت آزمایش شده است. قیمت این محصول ۱۳۰دلار است.