تقابل صدر و قعر جدول رده بندی/ رویایی شاگردان ریاضی و شعبانیان

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان فردا (پنجشنبه) با برگزاری سه دیدار پیگیری خواهد شد. در یکی از بازی های مهم، تیم رده دومی پیکان که هفته گذشته مقابل ذوب آهن اصفهان مغلوب شده بود این هفته مقابل تیم تازه وارد توپکا صف آرایی خواهد کرد. شهرزاد ریاضی در هفته دوم مسابقات هدایت تیم توپکا را برعهده گرفته است و موفق شد در نخستین حضورش تیم مبنا تجارت کاسپین را شکست دهد.

در دیگر بازی هفته نیز تیم صدرنشین ذوب آهن اصفهان با تیم شهرداری سمنان دیدار خواهد کرد که بدون امتیاز در قعر جدول رده بندی قرار دارد. تیم های نامی نو و مبنا تجارت کاسپین که به ترتیب در رده سوم و چهارم جدول رده بندی قرار دارند هم مقابل هم قرار خواهند گرفت.

برنامه دیدارهای هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر والیبال بانوان:

* توپکا بابلسر - پیکان تهران

* مبنا تجارت کاسپین - نامی نو

* شهرداری سمنان - ذوب آهن اصفهان



* جدول رده بندی رقابت‌ههای لیگ برتر والیبال بانوان تا پایان هفته دوم:

۱. ذوب آهن اصفهان با ۵ امتیاز

۲. پیکان تهران با ۴ امتیاز

۳. نامی نو اصفهان با ۳ امتیاز

۴. مبنا تجارت کاسپین با ۳ امتیاز

۵. توپکا بابلسر با ۳ امتیاز

۶. شهرداری سمنان بدون امتیاز