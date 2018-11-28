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۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

فرماندار هشترود:

اولویت تمام دستگاه های دولتی مبارزه با مواد مخدر است

اولویت تمام دستگاه های دولتی مبارزه با مواد مخدر است

هشترود- فرماندار هشترود گفت: اولویت تمام دستگاه های دولتی مبارزه با مواد مخدر است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز چهارشنبه در جلسه مبارزه با مواد مخدر هشترود که در محل فرمانداری تشکیل شد گفت: در طول سال جاری ۱۴درصد کشفیات مواد مخدر در کشور انجام شده است که سهم هشترود به مراتب رشد بیشتری نشان می دهد.

وی ادامه داد: اولویت تمام دستگاه های دولتی مبارزه با مواد مخدر است و این قضییه تلاش بیشتری را از جانب دستگاه های ذیربط می خواهد.

وی با اشاره به اینکه بعضی ها خیال می کنند افراد باسواد کمتر معتاد می شوند، گفت: متاسفانه در افراد باسواد نیز معتاد وجود دارد و حتی دربین دانش اموزان نیز افراد مستعد برای معتاد شدن فراوان است که باید آموزش و پرورش با کمک اداره بهزیستی وشبکه بهداشت ودرمان با برگزاری کلاس های آموزشی و شناسایی افراد، آنان را از مضرات این بلای خانمان سوز آگاه کنند.

امینیان تصریح کرد: بالای ۶۰درصد از زندانیان به خاطر مواد مخدر زندانی هستند و این یک خطر بزرگ است که باید کاری کنیم این ارقام کاهش یابد.

فرماندار هشترود در ادامه به تنظیم سند ملی مبارزه با مواد مخدراشاره کرد و افزود: این سند در سطح کشوری تنظیم شده است و در اختیار تمام دستگاه های دولتی و نهادها قرارگرفته است ولی در شهرستان ها این سند باید به صورت شهرستانی تنظیم ونتیجه تا دوهفته به فرمانداری ارسال شود تا درجلسات بعدی در مورد آن گزارشات بحث و گفتگو شود.

کد مطلب 4470194

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