به گزارش خبرنگار مهر، امین امینیان صبح امروز چهارشنبه در جلسه مبارزه با مواد مخدر هشترود که در محل فرمانداری تشکیل شد گفت: در طول سال جاری ۱۴درصد کشفیات مواد مخدر در کشور انجام شده است که سهم هشترود به مراتب رشد بیشتری نشان می دهد.

وی ادامه داد: اولویت تمام دستگاه های دولتی مبارزه با مواد مخدر است و این قضییه تلاش بیشتری را از جانب دستگاه های ذیربط می خواهد.

وی با اشاره به اینکه بعضی ها خیال می کنند افراد باسواد کمتر معتاد می شوند، گفت: متاسفانه در افراد باسواد نیز معتاد وجود دارد و حتی دربین دانش اموزان نیز افراد مستعد برای معتاد شدن فراوان است که باید آموزش و پرورش با کمک اداره بهزیستی وشبکه بهداشت ودرمان با برگزاری کلاس های آموزشی و شناسایی افراد، آنان را از مضرات این بلای خانمان سوز آگاه کنند.

امینیان تصریح کرد: بالای ۶۰درصد از زندانیان به خاطر مواد مخدر زندانی هستند و این یک خطر بزرگ است که باید کاری کنیم این ارقام کاهش یابد.

فرماندار هشترود در ادامه به تنظیم سند ملی مبارزه با مواد مخدراشاره کرد و افزود: این سند در سطح کشوری تنظیم شده است و در اختیار تمام دستگاه های دولتی و نهادها قرارگرفته است ولی در شهرستان ها این سند باید به صورت شهرستانی تنظیم ونتیجه تا دوهفته به فرمانداری ارسال شود تا درجلسات بعدی در مورد آن گزارشات بحث و گفتگو شود.