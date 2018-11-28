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۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه به مهر خبر داد

راهیابی فیلم کوتاه«مدافع بی‌نام»به جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

راهیابی فیلم کوتاه«مدافع بی‌نام»به جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از راهیابی فیلم کوتاه «مدافع بی‌نام» اثرهنرمند کرمانشاهی به پانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از راهیابی اثر هنرمند کرمانشاهی به بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره بین‌ المللی فیلم مقاومت خبر داد.

وی افزود: فیلم کوتاه «مدافع بی‌نام» اثر روح‌الله کردمیر، هنرمند کرمانشاهی است که توانست در بین آثار ارسالی که ۹۰۶ فیلم از ۹۴ کشور متقاضی شرکت در جشنواره بود، در بین ۲۴ فیلم انتخابی از ۲۳ کشور برای بخش مسابقه قرار گیرد.

رضایی در خصوص داستان این فیلم نیز گفت: «مدافع بی‌نام» روایتی از نجات یک خانواده از دست تروریست های تکفیری با یک عملیات پیچیده توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) است.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه در خصوص عوامل این فیلم نیز گفت: کارگردانی و فیلم نامه نویسی این اثر هنری را روح الله کردمیر از اعضای انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه بر عهده داشت و اصغر لایی دیگر عضو انجمن سینمای جوان استان کار تصویربرداری آن را انجام داده است.

وی افزود: تدوین این اثر نیز توسط اصغر لایی و روح الله کردمیر صورت گرفته و انجمن سینمای جوان استان و روح الله کردمیر به صورت مشترک کار تهیه‌کنندگی این اثر هنری را عهده‌دار بودند.

رضایی در خصوص دیگر عوامل این فیلم گفت: کورش شیرمحمدی، سروه منوچهری، نازنین حسینی و بهزاد وثوقی نیز بازیگران این فیلم کوتاه ۱۳ دقیقه ای هستند.

کد مطلب 4470209

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