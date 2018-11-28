  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۶

اسامی داوران ۴ بازی از هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران ۴ بازی از هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد

اسامی داوران چهار بازی از هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران چهار دیدار از هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر اعلام شد که به شرح زیر است:

جمعه ۹ آذرماه

* سایپا – استقلال خوزستان – ساعت ۱۵:۳۰؛  ورزشگاه پاس قوامین تهران
داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: علی میرزابیگی – براتعلی مولوی – سیدعلی میرغفاری ناظر: حاتم بک پور

* سپاهان – پدیده مشهد – ساعت ۱۵:۱۵؛  ورزشگاه نقش جهان اصفهان
داور: حسین زرگر کمک‌ها: مهدی الوندی – محمدرضا مدیرروستا – رضا عادل ناظر: یدالله جهانبازی

* نفت مسجد سلیمان – پیکان تهران – ساعت ۱۵:۱۵؛  ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
داور: جواد رحیم زاده کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی – حسین مرادی – یاسر همرنگ ناظر: مسعود مرادی

شنبه ۱۰ آذر

* پارس جنوبی جم – تراکتورسازی تبریز – ساعت ۱۵؛ ورزشگاه تختی جم
داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: محمدرضا منصوری – محمد راهی – روح الله شریفی ناظر: عبود سنگاشکن

کد مطلب 4470225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها