اسامی داوران ۴ بازی از هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران چهار دیدار از هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر اعلام شد که به شرح زیر است:
جمعه ۹ آذرماه
* سایپا – استقلال خوزستان – ساعت ۱۵:۳۰؛ ورزشگاه پاس قوامین تهران
داور: امیر عرب براقی کمکها: علی میرزابیگی – براتعلی مولوی – سیدعلی میرغفاری ناظر: حاتم بک پور
* سپاهان – پدیده مشهد – ساعت ۱۵:۱۵؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان
داور: حسین زرگر کمکها: مهدی الوندی – محمدرضا مدیرروستا – رضا عادل ناظر: یدالله جهانبازی
* نفت مسجد سلیمان – پیکان تهران – ساعت ۱۵:۱۵؛ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
داور: جواد رحیم زاده کمکها: محمدعلی پورمتقی – حسین مرادی – یاسر همرنگ ناظر: مسعود مرادی
شنبه ۱۰ آذر
* پارس جنوبی جم – تراکتورسازی تبریز – ساعت ۱۵؛ ورزشگاه تختی جم
داور: کوپال ناظمی کمکها: محمدرضا منصوری – محمد راهی – روح الله شریفی ناظر: عبود سنگاشکن
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