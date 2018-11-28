اسامی داوران ۴ بازی از هفته چهاردهم لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسامی داوران چهار دیدار از هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر اعلام شد که به شرح زیر است:

جمعه ۹ آذرماه

* سایپا – استقلال خوزستان – ساعت ۱۵:۳۰؛ ورزشگاه پاس قوامین تهران

داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: علی میرزابیگی – براتعلی مولوی – سیدعلی میرغفاری ناظر: حاتم بک پور

* سپاهان – پدیده مشهد – ساعت ۱۵:۱۵؛ ورزشگاه نقش جهان اصفهان

داور: حسین زرگر کمک‌ها: مهدی الوندی – محمدرضا مدیرروستا – رضا عادل ناظر: یدالله جهانبازی

* نفت مسجد سلیمان – پیکان تهران – ساعت ۱۵:۱۵؛ ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

داور: جواد رحیم زاده کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی – حسین مرادی – یاسر همرنگ ناظر: مسعود مرادی

شنبه ۱۰ آذر

* پارس جنوبی جم – تراکتورسازی تبریز – ساعت ۱۵؛ ورزشگاه تختی جم

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: ​ محمدرضا منصوری – محمد راهی – روح الله شریفی ناظر: عبود سنگاشکن