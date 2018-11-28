شهادت یک مرزبان در منطقه بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته مرزبانان هنگ مرزی بانه با قاچاقچیان و اشرار درگیر شدند.

برپایه این گزارش ستوان سوم مصطفی عبدالملکی سرپرست پاسگاه بروشکانی از گروهان ننور به درجه رفیع شهادت نائل شد.

گفتنی است، شهید مصطفی عبدالملکی اهل قروه بود.