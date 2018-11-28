شهادت یک مرزبان در منطقه بانه

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته مرزبانان هنگ مرزی بانه با قاچاقچیان و اشرار درگیر شدند.
برپایه این گزارش ستوان سوم مصطفی عبدالملکی سرپرست پاسگاه بروشکانی از گروهان ننور به درجه رفیع شهادت نائل شد.
گفتنی است، شهید مصطفی عبدالملکی اهل قروه بود.
کردستان - بر اثر تیراندازی قاچاقچیان فرمانده یک پاسگاه مرزی در منطقه بانه به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته مرزبانان هنگ مرزی بانه با قاچاقچیان و اشرار درگیر شدند.
برپایه این گزارش ستوان سوم مصطفی عبدالملکی سرپرست پاسگاه بروشکانی از گروهان ننور به درجه رفیع شهادت نائل شد.
گفتنی است، شهید مصطفی عبدالملکی اهل قروه بود.
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