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۷ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۲۴

دقایقی پیش؛

آتش سوزی در بیمارستان طالقانی ایلام/ امدادرسانی در حال انجام است

آتش سوزی در بیمارستان طالقانی ایلام/ امدادرسانی در حال انجام است

ایلام - بیمارستان طالقانی ایلام دقایقی پیش دچار آتش سوزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر،  دقایقی پش آتش سوزی در بیمارستان طالقانی ایلام رخ داده و  انتقال بیماران بیمارستان با چندین دستگاه آمبولانس در حال انجام است.

آتش سوزی در مرکز ام ار آی بیمارستان آغاز شده است.

آتش نشانی در محل حضور دارند.

کد مطلب 4470238

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