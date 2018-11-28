آتش سوزی در بیمارستان طالقانی ایلام/ امدادرسانی در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پش آتش سوزی در بیمارستان طالقانی ایلام رخ داده و انتقال بیماران بیمارستان با چندین دستگاه آمبولانس در حال انجام است.
آتش سوزی در مرکز ام ار آی بیمارستان آغاز شده است.
آتش نشانی در محل حضور دارند.
ایلام - بیمارستان طالقانی ایلام دقایقی پیش دچار آتش سوزی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پش آتش سوزی در بیمارستان طالقانی ایلام رخ داده و انتقال بیماران بیمارستان با چندین دستگاه آمبولانس در حال انجام است.
آتش سوزی در مرکز ام ار آی بیمارستان آغاز شده است.
آتش نشانی در محل حضور دارند.
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