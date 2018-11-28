موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد «گمرک»

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک جمهوری اسلامی در خصوص واردات، صادرات، مبارزه با قاچاق کالا، تخلفات مالی، عدم رعایت قانون و ضوابط در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

طبق گزارش کمیسیون اقتصادی دو مورد تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد گمرک به این کمیسیون ارائه شده بود که شامل تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک در خصوص واردات، صادرات و مبارزه با قاچاق کالا و ارتقای سلامت اداری و همچنین تحقیق و تفحص از عملکرد گمرک در خصوص تخلفات مالی اعم از اختلاس، تبانی، قاچاق کالا و عدم رعایت قانون و ضوابط بود. این دو تحقیق و تفحص در کمیسیون ادغام شده است.

محور تحقیق و تفحص به شرح زیر است:

۱ ـ برای جلوگیری از قاچاق کالا چه اقداماتی صورت گرفته است؟

۲ ـ علت حجم بالای قاچاق کالا از مبادی رسمی گمرک چیست؟

۳ ـ برای اجرای قانون سلامت اداری و برخورد با متخلفین، از کارکنان چه اقداماتی صورت گرفته است؟

۴ ـ علت عدم کارآمدی ساماندهی گمرک و سوء استفاده از آن از طریق ارزیابی از دور و اقدامات به عمل آمده جهت اصلاح سریع آن چیست؟

۵ ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از قاچاق سازمان یافته از مبادی رسمی گمرک از جمله اختلاس و تبانی در استرداد سپرده ها، جعل اسناد گمرک، جعل آرای هیئت های حل اختلاف گمرک، واگذاری سامانه جامع گمرکی و انعقاد قراردادها اعم از بازکول، انبار و سایر موارد و همچنین کارشناسان مجازی چه اقداماتی انجام داده است؟

نمایندگان با ۱۳۹ رای موافق، ۱۶ رای مخالف، ۵ رای ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس با انجام این تحقیق و تفحص موافقت کردند.