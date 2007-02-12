عملیات اجرایی نوسازی بیمارستان ولی عصر (عج) اراک آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس بیمارستان ولیعصر در این مراسم، بیمارستان ولیعصررا به عنوان واحد درمانی مادر در استان معرفی کرد و گفت: با توجه به قدمت 50 سال این بیمارستان درعین حال نیازمند بازسازی و توسعه کمی وکیفی است.

دکترحسین سرمدیان افزود: مرحله نخست نوسازی این بیمارستان در زمینی به وسعت97/6 هزار متر مربع در13طبقه و 320 تخت بیمارستان آغاز می شود.

وی افزود: تمامی امکانات درمانی، اداری، پشتیبانی و ترابرای هوایی و اورژانس برای این بیمارستان در نظر گرفته شده است.

استانداراستان مرکزی نیز در این مراسم گفت: نوسازی بیمارستان ولیعصراز اولویتهای کاری در استان است که پس ازسفرسیزدهم ریاست جمهوری به استان زمینه نوسازی آن فراهم شد.

عبد الله سهرابی با بیان اینکه استان مرکزی در شاهراه کشوری قرار دارد و یک استان صنعتی است تصریح کرد: این استان نیازمند یک بیمارستان مجهز میباشد تا علاوه بر رسیدگی و سرویس دهی بیماران استان به استانی همجوار نیز خدمات درمانی را ارئه کند.