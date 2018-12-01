محمدحسین محبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا جائیکه من از روند برگزاری مجمع و انتخاب رئیس فدراسیون اطلاع دارم چندی پیش حمید بنی‌تمیم سرپرست فدراسیون مکاتبات لازم برای برگزاری انتخابات را با وزارت ورزش انجام داده ولی هنوز از سوی مسئولان وزارت ورزش برای ثبت‌نام کاندیداها، زمان مشخصی اعلام نشده است.

وی در خصوص برخی گزینه های ریاست نیز تصریح کرد: از زمانی که رسول خادم از ریاست فدراسیون استعفا داد شاهد مطرح شدن اسامی مختلفی از اهالی کشتی به عنوان جانشین رسول بودیم اما تمام این افراد همچنان در حد گمانه زنی هستند و هیچ اجماع و اقدامی از سوی اعضای مجمع در این خصوص صورت نگرفته است.

رئیس هیات کشتی استان کرمانشاه ادامه داد: آنچه مسلم است اعضای مجمع با برخورداری از استقلال کاری، تصمیمات لازم را در زمان انتخابات خواهند گرفت و هیچ مساله ای بر رای آنها تاثیر نخواهد داشت. مطمئن باشید تمام تلاش و توجه مجمع کشتی به انتخاب بهترین و اصلح ترین گزینه جانشینی رسول خادم معطوف است و با جدیت پیگیر همین مساله هستیم.

محبی در پایان خاطر نشان کرد: به هر حال ما هم مثل تمامی اهالی کشتی بدنبال این هستیم که مجمع عمومی هر چه زودتر برگزار و رئیس جدید انتخاب شود تا زمان زیادی از دست نرود. ما رویدادهای مهم و بزرگی را پیش رو داریم که نباید با تاخیر در برگزاری مجمع، زمان باقیمانده را از دست دهیم.

گفته می شود مجمع انتخابات فدراسیون کشتی در همین زمان سه ماهه سرپرستی حمید بنی تمیم برگزار خواهد شد.