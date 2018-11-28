شهیدان درس ایثار و کرامت به ما هدیه کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح امروز در مراسم یادواره شهدای کرامت, گرامیداشت یاد و خاطره شهدای حمله تروریستی شهرستان مریوان اظهارداشت: شهدا در راه دفاع از آب و خاک کشور لحظه ای درنگ نکرده و با تقدیم جان خود، آسایش را به ایران اسلامی هدیه کردند.

وی با بیان اینکه برکت خون شهدا حرکت کشور به سمت پیشرفت و توسعه را تداوم می بخشد، افزود: نظام جمهوری اسلامی بر مبنای دین و شریعت و شهادت پایه گذاری شده است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه این استان حدود ۱۰ هزار شهید، جانباز و مفقود الاثر تقدیم انقلاب کرده است، ادامه داد: شهیدان درس ایثار، کرامت و فداکاری و صبر و استقامت به ما هدیه کردند و درخت امنیت را در کشور کاشتند.

ماموستا رستمی یادآور شد: ایران اسلامی ضمن اینکه هیچگاه به هیچ کشوری حمله نظامی نداشته است، در دوران جنگ تحمیلی نیز اجازه نداد یک وجب از خاک کشور به دست دشمن برسد.

وی در پایان سخنان خود بیان کرد: امیدواریم در این دنیا طوری زندگی کنیم و به گونه ای بمیریم که مدیون خون شهدا نباشیم و بتوانیم در راه اعتلای خون شهدا به خوبی وظیفه خود را انجام دهیم.